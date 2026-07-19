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Автомобильный сюрприз из Кореи: машина за 29 тысяч евро получила оснащение бизнес-класса

Авто

Южнокорейская марка KGM представила в Европе специальную версию кроссовера Korando под названием Limited Edition. Главная особенность новинки — акцент на премиальном комфорте: автомобиль получил отделку салона натуральной кожей с вентиляцией передних кресел и расширенный список штатного оборудования, который теперь включает автоматическую трансмиссию даже в стартовом исполнении. При начальной цене в 29 490 евро в Германии, модель пытается конкурировать с более дорогими представителями сегмента за счет богатого оснащения, которое обычно доступно лишь в топовых комплектациях.

KGM Korando
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
KGM Korando

Премиальный уровень в деталях интерьера

В основу лимитированной серии легла комплектация Nomad Plus, которую разработчики серьезно пересмотрели. Теперь салон Korando Limited Edition украшен натуральной кожей. Передние сиденья не просто получили подогрев, но и снабжены системой вентиляции, а также электрорегулировками. Для водителя предусмотрена отдельная регулировка поясничной поддержки, что критически важно в дальних поездках.

"Такое оснащение сидений — это не просто каприз. Вентиляция кожи жизненно необходима летом, иначе комфорт превращается в мучение, а наличие поясничного подпора напрямую влияет на безопасность: водитель меньше устает и сохраняет концентрацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Атмосферу внутри дополняет контурная подсветка, параметры которой можно настраивать. Практичность также повысили за счет установки электропривода пятой двери — теперь доступ в багажное отделение стал полностью автоматизированным. Подобные опции часто встречаются в сегменте выше, где покупателям иногда приходится искать надежный японский универсал или переплачивать за бренд.

Визуальные отличия и техническая начинка

Снаружи ограниченная серия выделяется контрастными элементами. Дизайнеры применили "антихром", затемнив решетку радиатора, а крышу, рейлинги и корпуса зеркал выкрасили в глубокий черный цвет. Образ завершают 19-дюймовые легкосплавные диски с алмазной шлифовкой.

Техническая часть осталась консервативной, что может порадовать любителей проверенных решений. Под капотом стоит 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 163 л. с. В отличие от стандартных версий, Limited Edition поставляется исключительно с 6-ступенчатым классическим автоматом. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,7 до 8,7 литра на 100 км пробега.

"Связка турбомотора и классической гидромеханики — это хороший компромисс. Важно помнить, что агрегат требует качественного обслуживания, особенно если владелец планирует активную эксплуатацию. Ресурс таких узлов во многом зависит от чистоты масла и отсутствия постоянных перегревов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Безопасность и практичность в городе

Кроссовер длиной 4,45 метра сохраняет статус семейного автомобиля. Объем багажника составляет внушительные 551 литр, что позволяет не задумываться о последствиях перегруза автомобиля при обычных городских задачах или поездках на дачу. Комплекс систем безопасности включает не только стандартное экстренное торможение и контроль полосы, но и активный мониторинг слепых зон.

"Система мониторинга слепых зон и помощники при перестроении — это база для современного кроссовера. В условиях плотного трафика такие ассистенты предотвращают до 30% мелких, но досадных ДТП, которые случаются из-за невнимательности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Характеристика KGM Korando Limited Edition
Двигатель 1,5 л Турбо (163 л. с.)
Трансмиссия 6-ступенчатый АКПП
Материал салона Натуральная кожа
Объем багажника 551 литр
Колесные диски 19 дюймов (алмазная полировка)

Ответы на популярные вопросы

1. В чем главное отличие версии Limited Edition от базовой?

Основные отличия — это отделка салона натуральной кожей, обязательное наличие АКПП, вентиляция передних сидений и электропривод багажника, которые отсутствуют в стандартных комплектациях.

2. Какой тип коробки передач установлен в новинке?

Автомобиль оснащается классическим 6-ступенчатым автоматом с гидротрансформатором, а не роботом или вариатором.

3. Какова стоимость и где начались продажи?

Стартовая цена составляет 29 490 евро. Первые поставки уже начались дилерам в Германии.

4. Изменился ли объем багажника в этой модификации?

Нет, практичность осталась на прежнем уровне: объем багажного отделения составляет 551 литр, что является хорошим показателем для автомобиля длиной 4,45 метра.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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