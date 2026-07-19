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Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

Авто

Российский рынок электрокаров и гибридов столкнулся с неожиданным дефицитом: на популярные модели отечественного бренда Evolute начали формироваться очереди. Покупатели, желающие приобрести электрический кроссовер i-Joy или гибрид i-Space, всё чаще сталкиваются с отсутствием машин в наличии у официальных дилеров. Ситуация дошла до того, что клиентам предлагают оформлять предзаказы с ожиданием поставок до осени.

Evolute i-Space
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Evolute i-Space

Почему возник дефицит российских электромобилей

Основной причиной нехватки машин стал резко возросший интерес со стороны покупателей, который опередил объемы текущих поставок в дилерские центры. В пресс-службе Evolute официально подтвердили наличие "небольших очередей" на ряд модификаций. 

"Рынок наконец-то переварил информацию о новом типе транспорта и осознал реальные преимущества гибридных и электрических установок. Люди видят экономию на обслуживании и топливе, из-за чего спрос начал расти скачкообразно. Сейчас важно оперативно нарастить логистику, чтобы дилеры не работали 'с колес'", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Менеджеры в автосалонах сообщают, что текущих складских запасов не хватает для удовлетворения всех заявок. В некоторых случаях потенциальным владельцам предлагают подождать свой автомобиль до сентября. На фоне того, как некоторые проверенные временем японские модели становятся дороже или вовсе исчезают из официальной продажи, российская сборка с господдержкой выглядит всё более привлекательно.

Какие модели Evolute оказались в дефиците

В центре внимания оказались две наиболее востребованные модели: полностью электрический кроссовер i-Joy и гибридный i-Space. Если i-Joy давно знаком аудитории, то i-Space привлекает тех, кто ещё не готов полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания, но хочет получить динамику и экономичность электротяги. Дефицит носит очаговый характер — в одни центры машины поступают регулярно, в других склады пустеют за считанные дни.

"Гибриды сегодня — это 'золотая середина' для России. Они позволяют не зависеть от плотности зарядных станций в дальних поездках, что критично для нашего климата и расстояний. Популярность i-Space была предсказуема, так как это фактически единственный локализованный гибрид с понятной гарантией в своем классе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Стоит отметить, что даже при наличии очередей, покупка локализованного транспорта остается безопаснее, чем приобретение подержанных китайских авто через серые схемы. Дилерская сеть Evolute обеспечивает прозрачную историю владения и доступ к запчастям, что в условиях дефицита компонентов становится решающим фактором.

Прогнозы по поставкам и потребительский спрос

Производитель намерен выровнять ситуацию в ближайшие месяцы. Ожидается, что осенние партии машин закроют сформировавшиеся листы ожидания. Тем не менее, эксперты советуют не откладывать покупку, так как динамика цен и изменения в правилах учета водителей могут косвенно влиять на рынок в целом. Пока одни ждут "чистую" электричку, другие выбирают гибриды как более универсальный инструмент.

"Для покупателя сейчас важно зафиксировать цену. Если очередь растягивается на два-три месяца, стоит внимательно читать договор поставки, чтобы стоимость авто не выросла к моменту получения из-за изменения курсов или налоговых ставок", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Модель Evolute Статус наличия и условия
Evolute i-Joy (Электро) Ограниченное количество, ожидание до 2 месяцев
Evolute i-Space (Гибрид) Высокий спрос, поставки по предзаказу на сентябрь
Условия покупки Действуют программы господдержки и льготного кредитования

Ответы на популярные вопросы

Почему на российские машины Evolute возникли очереди?
Это связано с резким ростом спроса на экологичный транспорт и преимущества гибридов, которые потребители начали активно приобретать в последний месяц.

Сколько придется ждать заказанный автомобиль?
В официальных дилерских центрах ориентируют покупателей на поставки до сентября текущего года.

Можно ли купить Evolute i-Joy прямо сейчас?
Наличие зависит от конкретного автосалона, однако в ряде регионов свободные машины закончились, и дилеры работают по системе предзаказов.

Связана ли нехватка машин с проблемами на производстве?
Официальные представители бренда заявляют, что проблема не в производстве, а в возросшем ажиотаже со стороны покупателей.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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