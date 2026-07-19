Забытый рецепт надежности: китайский Skoda Kamiq с душой девяностых удивляет рынок

Официальные поставки из Млада-Болеслава превратились в тыкву, но свято место пусто не бывает. На смену европейским лощеным кроссоверам пришел суровый чешский прагматизм с китайской пропиской. Skoda Kamiq из Поднебесной — это не про нежные сенсоры и экологическую рефлексию, а про старую добрую школу, где железо еще имеет значение.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Enyaq iV

Скелет из прошлого: платформа PQ34

Если современные европейские модели вроде Skoda Octavia нового поколения уходят в космос с платформой SSP, то китайский Kamiq твердо стоит на ногах из конца девяностых. В его основе — легендарная тележка PQ34. Та самая, на которой строился четвертый "Гольф".

Это как встретить старого армейского друга: никаких сюрпризов, всё понятно и чинится с помощью кувалды и здравого смысла. Кузов длиной 4390 мм защищен по периметру неокрашенным пластиком — идеальный доспех для городских парковок и весенней распутицы.

"В этой машине нет переусложненной электроники, которая высаживает АКБ за неделю простоя на морозе. Проводка проложена логично, блоки управления не глючат от малейшей сырости", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Атмосферный дзен и японский автомат

Под капотом пульсирует 1,5-литровый атмосферник серии EA211. Это вам не гибридный внедорожник мощностью со спорткар, здесь всего 109 "лошадей". Но это честные силы. Впрыск распределенный, турбины нет — мотор переварит даже 92-й бензин, хотя баловать его качественным топливом всё равно стоит. В то время как дизельные автомобили спасают экономику в сегменте тяжелых внедорожников, в малом классе правит простота атмосферника.

Главный козырь — классический шестиступенчатый автомат Aisin. Никаких дерганых роботов или унылых вариаторов. Эта коробка переживет саму машину, если менять масло раз в 60 тысяч.

Привод только передний, но с клиренсом кроссовера этого достаточно, чтобы не сесть на брюхо в первом же сугробе во дворе. А благодаря низкой мощности владельцу положен минимальный утильсбор при ввозе, что делает цену конкурентной даже на фоне китайских "гаджетов на колесах".

Характеристика Показатель Двигатель 1.5 MPI (109 л. с., 145 Нм) Трансмиссия 6-АКПП Aisin Объем багажника 463 литра Колеса (завод) Hankook Kinergy EX

Салон для тех, кто ненавидит тачскрины

Внутри всё подчеркнуто консервативно. Пока электротранспорт требует регистрации и пугает владельцев сенсорными панелями во всю торпеду, Kamiq предлагает физические кнопки.

Климат-контроль регулируется шайбами, свет включается привычной вертушкой слева. При этом мультимедиа не из каменного века: Apple CarPlay и Android Auto работают исправно. Даже в бюджетном сегменте Skoda не сэкономила на "обуви", поставив штатно резину Hankook, а не сомнительную "сажу" местного производства.

"При выборе такого авто важно смотреть на состояние ЛКП и отсутствие скрытых дефектов после транспортировки из Китая. Но технически машина — кремень", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Заказ через профессиональных импортеров позволяет избежать "сюрпризов" в виде скрученных пробегов или юридических хвостов. Покупатель получает машину "под ключ" с понятной историей и агрегатами, которые знакомы любому слесарю в гаражном кооперативе.

Это честный автомобиль за свои деньги, лишенный пафоса, но наделенный ресурсом, о котором современные турбо-жужжалки могут только мечтать.

"Главное — вовремя обслуживать японский автомат и не забывать про диагностику ходовой части на наших дорогах. Запчастей на PQ34 в России море, проблем с сервисом не будет", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о Skoda Kamiq

Можно ли заправлять машину АИ-92?

Да, двигатель EA211 с распределенным впрыском позволяет использовать 92-й бензин без вреда для агрегата, хотя для лучшей динамики рекомендуется 95-й.

Насколько надежна коробка передач?

В этой версии Kamiq стоит 6-ступенчатый классический автомат Aisin. Это одна из самых надежных АКПП в мире, ресурс которой при должном уходе превышает 250-300 тысяч километров.

Есть ли проблемы с запчастями?

Платформа PQ34 и двигатель EA211 массово использовались в России на моделях Rapid, Polo, Golf и Octavia. Почти все расходники и запчасти есть в наличии в любом крупном автомагазине.

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