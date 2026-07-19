Двенадцать минут до полного хода: новая архитектура питания сократила время ожидания у терминала

Китайский бренд XPeng вывел на российский рынок электромобили G6 и G9 с предустановленными сервисами "Яндекса". Интеграция позволяет использовать навигацию, музыкальные и видеосервисы напрямую через интерфейс автомобиля.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина подключает зарядный кабель к зарядной станции для электромобиля в вечернее время

Технические параметры и зарядка

Обе модели базируются на 800-вольтовой архитектуре. Технически это означает снижение потерь энергии и возможность использовать более высокие токи зарядки: восполнение уровня батареи с 10% до 80% занимает 12 минут.

Кроссовер-купе G6 получил двигатель мощностью 487 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды. Внедорожник G9 оснащен силовым агрегатом на 575 л. с., время ускорения до первой "сотни" составляет 4,2 секунды.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что 800-вольтовые системы требуют наличия соответствующих высокомощных зарядных станций, так как стандартные терминалы не смогут реализовать заявленную скорость зарядки за 12 минут.

Оснащение и системы помощи

За управление и безопасность отвечает комплекс XPILOT ASSIST, объединяющий функции парковки и ассистенты движения. Программное обеспечение системы будет обновляться удаленно (OTA-обновления).

Для российского рынка в базовую комплектацию включен зимний пакет: подогрев всех сидений, рулевого колеса и зоны стеклоочистителей, а также вентиляция передних кресел. Модель G9 дополнительно оснащена двухкамерной пневмоподвеской, аудиосистемой премиум-класса и отделкой кожей Nappa.

Эксперт по электромобильности Ленар Кашапов отмечает, что интеграция с локальными сервисами "Яндекса" делает электрокар более пригодным для эксплуатации в России, избавляя владельца от необходимости использовать сторонние смартфоны или планшеты для навигации.

Обслуживание автомобилей будет осуществляться через дилерскую сеть с предоставлением гарантийной поддержки и сервисного ремонта.