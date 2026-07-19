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Легенда с ресурсом 500 000 км: в Россию начали везти "неубиваемую" Toyota по цене 1 990 000 рублей

Авто

Праворульный универсал Toyota Corolla Fielder доступен для заказа в Приморье по цене от 1 990 000 рублей. Модель привлекает покупателей сочетанием утилитарного кузова и проверенных силовых агрегатов с высоким ресурсом.

2015-2017 Toyota Corolla Fielder Hybrid G Aerotourer
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2015-2017 Toyota Corolla Fielder Hybrid G Aerotourer

Техническая база и ресурс

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем 1NZ-FE мощностью 109 л. с. Мотор с цепным приводом ГРМ работает в паре с вариатором Aisin. Данный силовой агрегат выпускается с 1999 года и устанавливался на Fielder вплоть до завершения производства модели в 2025 году.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что сочетание двигателя 1NZ-FE и вариатора Aisin является одним из самых консервативных решений Toyota. При соблюдении регламента замены масла и фильтров такой мотор способен пройти более 500 000 км до капитального ремонта, что делает его востребованным на вторичном рынке.

Оснащение и габариты

Предлагаемая за 1,99 млн рублей версия имеет базовую комплектацию: стальные диски с колпаками, тканевый салон, кондиционер и запуск двигателя с кнопки. Мультимедийная система в данном исполнении не предусмотрена.

Практическая ценность модели заключается в объеме багажника — от 407 до 872 литров. По габаритам Fielder компактнее многих российских аналогов: длина составляет 4400 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1465 мм при колесной базе 2600 мм.

Экспертный комментарий: "Минимальный набор опций в базовой версии Fielder компенсируется ремонтопригодностью. Отсутствие сложных электронных систем в салоне снижает риск дорогостоящих поломок электроники, а простота конструкции подвески и двигателя упрощает обслуживание в регионах", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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