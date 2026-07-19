Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы

На российском рынке появились кроссоверы Nissan Qashqai Glory — версия модели для Китая, которую завозят по альтернативным каналам. Минимальная стоимость автомобиля под заказ составляет 1 660 000 рублей, что делает его дешевле многих официально представленных китайских аналогов.

Фото: commons.wikimedia.org by CulturaEnRed, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Nissan Qashqai 2025

Техническое оснащение и статус

Nissan Qashqai Glory базируется на модернизированном кузове второго поколения (индекс J11), который вышел в 2013 году. От классического Qashqai версию Glory отличает передняя часть: безрамочная решетка радиатора и измененный дизайн фар.

Все предлагаемые экземпляры технически идентичны. Силовая установка состоит из атмосферного двигателя объемом 2,0 литра мощностью 140 л. с. и вариатора Xtronic. Привод у модели только передний. Данный агрегат ранее использовался в Nissan X-Trail, Renault Koleos, а также в моделях Teana и Serena.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что появление таких моделей связано с поиском дилерами и перекупщиками доступных альтернатив в условиях ухода официальных брендов. Использование проверенного временем двигателя и трансмиссии снижает риски при эксплуатации, однако отсутствие официальной гарантии производителя становится главным ограничением для покупателя.

Региональные цены и конкуренция

Стоимость автомобиля сильно зависит от региона и формы поставки (под заказ или из наличия). Самые низкие цены зафиксированы в Приморье — в городе Артём кроссовер в комплектации Leading предлагается за 1 660 000 рублей. В этой версии предусмотрены люк, салон из экокожи, климат-контроль и мультируль.

В других городах цены под заказ распределились так:

Владивосток: от 1 750 000 рублей;

Иркутск: от 1 820 000 рублей;

Омск: от 1 850 000 рублей;

Красноярск, Новосибирск, Волгоград и др.: от 1 900 000 рублей;

Москва, Сургут, Барнаул: от 1 950 000 рублей.

Автомобили в наличии стоят дороже: от 2 000 000 рублей в Оренбурге и Подмосковье до 2 350 000 рублей в Москве. Всего на классифайдах обнаружено более 300 таких машин.

Для сравнения, стоимость новых кроссоверов с официальной гарантией в России выше. Модели Tenet T4 и T7 стоят от 2 169 000 и 2 735 000 рублей соответственно. Geely Coolray продается минимум за 2 739 990 рублей, а Changan CS35 Max — от 2 599 900 рублей.