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400 тысяч больше не предел? Депутаты готовят автоматический рост выплат по ОСАГО с 2027 года

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Депутаты решили разогнать бюрократический туман вокруг лимитов ОСАГО. Они подготовили законопроект, который будет ежегодно индексировать выплаты. Сейчас система замерла: 500 тысяч за здоровье и каких-то 400 тысяч за "железо" превращаются в пыль на фоне цен в автосервисах.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Застывшие цифры против инфляции

Конструкция нынешних выплат напоминает старый рейтинг ОСАГО, где заявленная надежность компаний разбивается о реальные жалобы пострадавших. Когда стоимость запчастей улетает в стратосферу, лимиты остаются прикованными к земле.

В итоге водитель после повреждения авто на парковке превращается в заложника ситуации: либо доплачивай из кармана, либо судись с виновником.

"Ситуация с выплатами — это ловушка. Цена ремонта растет, а юридический потолок остается прежним. Мы видим, как люди бегают за виновниками, чтобы вытрясти остаток суммы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Механика автоматической индексации

Авторы инициативы предлагают простую привязку: использовать индекс от Росстата. Нет нужды каждый раз продавливать отдельный федеральный закон. Механизм срабатывает автоматически.

Впрочем, при оформлении ДТП сумма будет считаться по актуальному значению на день аварии. Новые правила хотят запустить с января 2027 года.

Параметр Текущий статус
Лимит выплат (имущество) Фиксированный (400 тыс. руб.)
Периодичность пересмотра Отсутствует

Такой подход снимет нагрузку с госаппарата, но нагрузит страховщиков. Впрочем, депутаты обещают плавный рост, чтобы никто не рухнул под гнетом новых обязательств.

"Любая попытка пересчитать компенсации через инфляцию — это минное поле. Страховые компании будут сопротивляться, ссылаясь на риск банкротств", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о страховых лимитах

Зачем индексировать выплаты, если это поднимет цены на полисы?

Цель — избежать ситуации, когда страховка покрывает лишь половину реальной стоимости ремонта. Выбор стоит между небольшим ростом стоимости полиса и риском попасть на крупные личные расходы.

Статистика показывает снижение серьезных аварий, зачем менять лимиты?

Речь об экономической защите. Даже при риске ДТП по возрасту, влияние на стоимость восстановления машины остается колоссальным из-за цен на автокомпоненты. Это вопрос математики, а не безопасности.

"Автоматика сама по себе не спасет от дефицита запчастей. Нужно решать вопросы логистики поставок, иначе деньги просто некуда будет тратить", — добавил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина, логист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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