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Пока одни экономят, другие рискуют: что нужно знать перед покупкой подержанного китайского авто

Авто

Вторичный рынок Подмосковья все больше уходит в сторону китайских авто. В первом полугодии 2026 года спрос на машины из КНР с пробегом вырос на 36,6%. Автомобили, еще недавно стоявшие в салонах новыми, теперь активно переходят ко вторым и третьим владельцам.

Geely Monjaro
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

Рывок аутсайдеров: кто растет быстрее всех

Рынок пережевывает старые стереотипы. Больше всех "набрал массу" бренд Changan и премиальный Voyah — спрос на последний подпрыгнул в 2,5 раза. Пока одни ищут люкс, другие выбирают утилитарность.

Например, грузовые модификации и пикапы JAC добавили 62,2% к популярности. OMODA идет следом с ростом в 90,2%, доказывая, что футуристичный дизайн продает машину даже после пары лет жесткой эксплуатации на подмосковных солях.

"Рынок б/у 'китайцев' - это сейчас дикий Запад. Машины меняют руки быстро, но юридическая чистота часто хромает из-за чехарды с таможенными схемами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Среди моделей настоящий фурор произвел Voyah Free — интерес к нему вырос почти втрое. Следом несется Jetour X70 Plus и Chery Tiggo 4 Pro. Эти кроссоверы стали входным билетом в мир "почти новой" иномарки для тех, кому не хватило на салонный экземпляр.

Ценопад и лидеры симпатий

Средний чек за подержанного "китайца" в Подмосковье замер на отметке ₽2,11 млн. Но это средняя температура по больнице. В реальности рынок расслоился. С одной стороны — Geely Monjaro за ₽3,3 млн, который покупают те, кто ценит технологичные гибриды.

С другой — старые Chery Tiggo за скромные ₽285 тысяч, которые покупают от безысходности или для того, чтобы научиться ездить.

"Электрика в этих машинах — их слабое место. К 100 тысячам пробега бортовые системы начинают жить своей жизнью, превращая машину в гирлянду", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Удивительно, но некоторые модели начали терять в цене, превращаясь из инвестиции в обычное средство передвижения. Лидером по удешевлению стал LIFAN X60 — минус 14,2% за полгода. Даже дорогие электрички и продвинутые модели BYD начинают терять в цене, как только выезжают за ворота дилерского центра, поскольку страх перед деградацией батареи все еще сильнее логики.

Модель Средняя цена (млн руб.)
Geely Monjaro 3,3
HAVAL Jolion 1,7
Geely Coolray 1,7
OMODA C5 1,7

Для тех, кто ищет максимальную выносливость, на рынке остаются китайские премиум-гибриды, способные проехать полторы тысячи километров на одном баке. Но массовый потребитель все равно выбирает HAVAL Jolion: он понятен, знаком любому сервису и ликвиден на вторичном рынке.

"Многие китайские кроссоверы грешат тонкими тормозными дисками и слабой подвеской. При покупке б/у нужно смотреть не на мониторы в салоне, а на состояние рычагов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто с пробегом

Почему Voyah так резко вырос в спросе?

Это эффект отложенного желания. Новые машины стоят как квартира, а годовалые экземпляры теряют до 30% стоимости, становясь доступными для тех, кто хочет премиальный комфорт за вменяемые деньги.

Стоит ли покупать китайский автомобиль старше 5 лет?

Это лотерея. У таких брендов как LIFAN или ранние Chery кузов за пять лет может превратиться в решето, если владелец не делал антикор. Свежие модели чувствуют себя лучше, но их надежность на долгой дистанции пока не проверена.

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Экспертная проверка: таможенный брокер Елена Смирнова, автоэлектрик Кирилл Семёнов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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