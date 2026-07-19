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Китайский бум дал сбой: проверенный временем автомобиль внезапно стал выгоднее новинок

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Японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross стал серьезным ценовым конкурентом для популярных китайских моделей на российском рынке. Рестайлинговое поколение 2020 года сегодня обходится покупателям значительно дешевле, чем сопоставимые по размерам Geely Atlas, Haval F7 или новинки вроде Tenet T7. Минимальный порог входа для желающих приобрести японскую технику начинается от 2,1 млн рублей, что создает уникальную ситуацию, когда за проверенный бренд просят меньше, чем за продукцию брендов из КНР.

Mitsubishi Eclipse Cross
Фото: Own work by MercurySable99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mitsubishi Eclipse Cross

Сколько стоит японское качество

На текущий момент Mitsubishi Eclipse Cross поставляется в Россию по каналам параллельного импорта из Японии и ОАЭ. Эксперты журнала "За рулем" зафиксировали, что базовую версию с передним приводом можно найти за 2,099 млн рублей. Для сравнения, за популярный Geely Atlas дилеры просят от 3,45 млн рублей, а стоимость Haval F7 стартует с отметки 2,85 млн рублей. Даже Honda CR-V китайской сборки зачастую оказывается менее доступной в схожих комплектациях.

"Такая разница в цене объясняется гибкостью схем ввоза. Однако покупателю нужно четко разделять машины в наличии и под заказ. Те авто, что уже прошли таможню и стоят в автосалонах, обойдутся в сумму от 2,67 млн до 4,18 млн рублей. Низкий ценник в два с небольшим миллиона — это чаще всего вариант ожидания поставки напрямую из-за рубежа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Версии с правым рулем и полным приводом из Японии оцениваются в 2,3 млн рублей. Если же рассматривать привычный леворульный вариант, доступный в разных регионах РФ, то разброс цен составит от 2,35 млн до 2,95 млн рублей. Такая ценовая политика делает модель привлекательной на фоне того, как привычный семейный автомобиль перестал быть доступным в массовом сегменте.

Технические особенности и оснащение

Все представленные модификации Eclipse Cross получили бензиновую "турбочетверку" объемом 1,5 литра мощностью 163 л. с. В паре с двигателем работает бесступенчатый вариатор. Большинство предложений на рынке — это полноприводные внедорожники, хотя в южных регионах встречаются и модификации с ведущей передней осью.

"1,5-литровый турбомотор Mitsubishi довольно требователен к ГСМ. В условиях нынешнего рынка, когда качество бензина на заправках превращается в лотерею, владельцу стоит внимательно следить за состоянием свечей и чистотой радиаторов, чтобы избежать перегрева наддувного агрегата", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Альтернативы и риски параллельного импорта

Покупка автомобиля, ввезенного в обход официальных дистрибьюторов, всегда сопряжена с вопросами гарантийного обслуживания. Пока одни выбирают классику, другие смотрят на технологичных "китайцев", где гибридный внедорожник переписал правила выносливости. Mitsubishi выигрывает за счет ликвидности на вторичном рынке и понятной конструкции агрегатов.

"При покупке машины из ОАЭ или Японии важно помнить, что заводская гарантия в России на них не действует. Любой технический дефект придется исправлять за свой счет. Тщательно проверяйте документы на уплату утилизационного сбора, чтобы потом не получить заблокированный ПТС", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Модель Стартовая цена (млн руб.)
Mitsubishi Eclipse Cross (под заказ) от 2,1
Tenet T7 от 2,73
Haval F7 от 2,85
Geely Atlas от 3,45

Ответы на популярные вопросы

Почему Mitsubishi дешевле китайских аналогов?
Низкая цена касается в первую очередь машин, ввозимых напрямую под заказчика из Японии или ОАЭ, без учета дилерских наценок и долгого хранения на складах.

Какой двигатель установлен в Eclipse Cross?
Автомобиль оснащается турбированным мотором 1.5 литра на 163 л. с., который работает в связке с вариаторной трансмиссией.

Есть ли полноприводные версии?
Да, на рынке представлены как переднеприводные, так и полноприводные модификации, причем цены на полный привод стартуют от 2,3 млн рублей.

Есть ли гарантия на такие машины?
Официальной заводской гарантии в РФ на такие авто нет, поддержку может осуществлять только конкретный продавец по страховому полису.

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Экспертная проверка: таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автосслесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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