Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт

Японский кроссовер Honda CR-V китайской сборки появился в России через параллельный импорт. Стоимость автомобилей начинается от 3,5 млн рублей, что делает модель дешевле некоторых актуальных китайских конкурентов в аналогичном оснащении.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Honda CRV

Цены и региональные различия

На середину июля в продаже зафиксировано более ста машин, большинство из которых оснащены полным приводом. Минимальная цена в 3,5 млн рублей актуальна для Владивостока, где кроссовер в версиях Style и Advanced привозят под заказ. В Уссурийске стоимость начинается от 3,6 млн рублей, в Омске и Новосибирске — от 3,85 млн рублей.

В Москве, Брянске, Нижнем Новгороде и Перми цена за заказ составляет 3,95-4 млн рублей. Варианты в наличии обходятся дороже: в Ростове-на-Дону цена зафиксирована на уровне 4 млн рублей, в Казани и Новосибирске — 4,05 млн рублей. Верхний порог стоимости в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Краснодаре достигает 5,69 млн рублей.

Для сравнения, полноприводный Geely Atlas стоит от 3,9 млн рублей, Haval H7 — от 3,99 млн рублей, а GAC GS4 предлагается по цене от 3,69 млн рублей.

Технические характеристики и оснащение

Основная часть ввозимых машин оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 193 л. с. Также на рынке представлены гибридные версии e: HEV (2,0-литровый двигатель и электромотор) с суммарной отдачей от 184 до 204 л. с.

В комплектации Style и Advanced предусмотрены:

цифровая приборная панель и мультимедиа с экраном 12,3 дюйма;

камера кругового обзора и кожаная отделка салона;

бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя;

комплекс электронных помощников Honda Sensing 360+.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разброс цен от 3,5 до 5,6 млн рублей объясняется разницей в логистике, налогами при растаможке и наценками посредников, которые зависят от конкретного региона и наличия авто на складе.