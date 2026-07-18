Слишком мощно для Китая: гибридный внедорожник H10 переписал правила выносливости

Компания Great Wall выпустила новый гибридный внедорожник H10, который пополнил модельный ряд бренда Haval. Модель превосходит Haval H9 по габаритам и техническому оснащению, предлагая совокупную мощность почти 600 л. с. и запас хода до 1400 км.

Фото: commons.wikimedia.org by Bindydad12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval

Силовая установка и динамика

Внедорожник оснащен гибридной системой, объединяющей 1,5-литровый турбодвигатель (167 л. с.) и два электромотора. Мощность переднего электродвигателя составляет 136 л. с., заднего — 299 л. с. Суммарная отдача установки достигает 598 л. с.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 42,8 кВт·ч. В режиме только на электротяге автомобиль проходит до 232 км, а общий запас хода на одном баке и заряде батареи составляет около 1400 км. В Китае стоимость модели начинается от 214 800 юаней (примерно 2,48 млн рублей).

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что высокая совокупная мощность при использовании компактного двигателя внутреннего сгорания перекладывает основную нагрузку на электромоторы, что существенно влияет на распределение крутящего момента и динамику разгона тяжелого внедорожника.

Шасси и проходимость

Конструкция подвески включает передние двухрычажные и задние многорычажные элементы. Для адаптации к дорожным условиям применены магнитные амортизаторы и бионическая система управления, корректирующая положение кузова с точностью до миллисекунд.

Для работы на бездорожье предусмотрены вектор управления крутящим моментом и электронно-управляемая механическая блокировка дифференциала. Дорожный просвет модели составляет 220 мм.

Технологии и интерьер

Безопасность обеспечивается комплексом Coffee Pilot, который объединяет лидар, камеры и 27 датчиков. Система видит препятствия на расстоянии до 250 м спереди, 150 м сзади и 120 м по бокам.

В салоне установлены:

цифровая приборная панель (10,25 дюйма);

центральный сенсорный экран (15,6 дюйма);

проекционный дисплей (29 дюймов);

потолочный монитор.

Аудиосистема состоит из 21 динамика общей мощностью 1560 Вт. В зависимости от исполнения автомобиль имеет 5 или 6 мест, при этом объем багажника варьируется от 815 до 1885 л. Внутри размещены 42 ниши для хранения вещей.

Габариты и позиционирование

Длина H10 составляет 5138 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1970 мм при колесной базе 3000 мм. Для любителей кемпинга производитель предлагает дополнительные аксессуары: палатку на крышу и выдвижную маркизу.

Автоэксперт Игорь Моржаретто указывает, что выход модели на российский рынок может зависеть от стратегии локализации бренда и спроса на гибридные внедорожники крупного класса, которые традиционно конкурируют с дизельными аналогами.