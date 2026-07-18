Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент

Новое поколение Skoda Octavia, презентация которого намечена на 2028 год, перейдет на масштабируемую платформу SSP и сменит рыночное позиционирование в сторону более дорогого сегмента. Модель станет серийным воплощением концепта Vision O, что повлечет за собой значительное увеличение габаритов и смену архитектуры силовых установок.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ skoda octavia pro

Техническая база и габариты

Octavia станет первым автомобилем Skoda на базе платформы SSP (Scalable Systems Platform), разработанной Volkswagen при ведущем участии Audi. Эта архитектура изначально проектировалась для премиальных брендов концерна, таких как Porsche и Audi. Ожидается, что выход Octavia на новую платформу совпадет по времени с дебютом Audi A4 e-tron.

Переход на SSP приведет к росту размеров: длина прототипа Vision O составляет 4850 мм, что на 152 мм больше, чем у актуальной Octavia Combi. По габаритам лифтбек приблизится к флагманскому Superb, а версия универсал, вероятно, будет еще длиннее.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что переход на новую платформу обычно означает полную смену геометрии кузова и точек крепления подвески, что делает модель технически чужой по отношению к предыдущим поколениям.

Силовые установки и запас хода

По предварительным данным, линейка будет разделена на полностью электрические и гибридные версии:

BEV (электромобили): базовая версия с одним мотором мощностью более 200 л. с. и производительная версия vRS с двумя агрегатами суммарной мощностью свыше 400 л. с.

базовая версия с одним мотором мощностью более 200 л. с. и производительная версия vRS с двумя агрегатами суммарной мощностью свыше 400 л. с. EREV (последовательный гибрид): версия с малолитражным ДВС, который работает исключительно как генератор для зарядки батареи. Колеса приводятся в движение только электромоторами. Заявленный запас хода для такой схемы должен превысить 1000 км.

Эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов отмечает, что архитектура EREV позволяет решить проблему "страха перед разрядкой" в регионах с недостаточно развитой сетью быстрых зарядных станций, так как автомобиль фактически становится автономным генератором энергии.

Программное обеспечение и интерьер

Разработкой ПО для новой Octavia занимается американская компания Rivian. Главным изменением в салоне станет отказ от традиционной приборной панели в пользу панорамного дисплея диагональю 47,2 дюйма, который растянется вдоль всего лобового стекла. При этом производитель планирует сохранить функциональные элементы системы Simply Clever.