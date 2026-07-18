Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент

Новое поколение Skoda Octavia, презентация которого намечена на 2028 год, перейдет на масштабируемую платформу SSP и сменит рыночное позиционирование в сторону более дорогого сегмента. Модель станет серийным воплощением концепта Vision O, что повлечет за собой значительное увеличение габаритов и смену архитектуры силовых установок.
Octavia станет первым автомобилем Skoda на базе платформы SSP (Scalable Systems Platform), разработанной Volkswagen при ведущем участии Audi. Эта архитектура изначально проектировалась для премиальных брендов концерна, таких как Porsche и Audi. Ожидается, что выход Octavia на новую платформу совпадет по времени с дебютом Audi A4 e-tron.
Переход на SSP приведет к росту размеров: длина прототипа Vision O составляет 4850 мм, что на 152 мм больше, чем у актуальной Octavia Combi. По габаритам лифтбек приблизится к флагманскому Superb, а версия универсал, вероятно, будет еще длиннее.
Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что переход на новую платформу обычно означает полную смену геометрии кузова и точек крепления подвески, что делает модель технически чужой по отношению к предыдущим поколениям.
По предварительным данным, линейка будет разделена на полностью электрические и гибридные версии:
Эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов отмечает, что архитектура EREV позволяет решить проблему "страха перед разрядкой" в регионах с недостаточно развитой сетью быстрых зарядных станций, так как автомобиль фактически становится автономным генератором энергии.
Разработкой ПО для новой Octavia занимается американская компания Rivian. Главным изменением в салоне станет отказ от традиционной приборной панели в пользу панорамного дисплея диагональю 47,2 дюйма, который растянется вдоль всего лобового стекла. При этом производитель планирует сохранить функциональные элементы системы Simply Clever.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.