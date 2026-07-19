Пока бензин убивает двигатели: названы дизельные автомобили, которые переживут плохое топливо без проблем

Когда качество бензина становится лотереей, а риск детонации растет, многие водители смотрят в сторону дизеля. Такие моторы ценят за экономичность, высокий ресурс и меньшую зависимость от качества топлива. Среди внедорожников и пикапов выбор по-прежнему есть.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Рамные мастодонты: от Haval до BAW

Флагманский Haval H9 тульской сборки — это настоящий броненосец в мире кроссоверов. Его 2,4-литровый турбодизель выдает 184 "лошади" и ломовые 480 Нм момента. Девятиступенчатая коробка здесь не для пафоса, а для того, чтобы мотор всегда шептал в зоне максимальной тяги, потребляя в смешанном цикле скромные 9,1 литра.

Это вам не судорожная попытка экономить бензин, выключая кондиционер, а инженерный расчет. В версии Premium блокировки стоят на обеих осях, превращая машину в танк за 5,3 млн рублей.

"Дизельный двигатель требует стерильности в топливной системе. Любая грязь или вода убивают форсунки быстрее, чем вы успеете заметить чек на приборке. Обслуживание такого мотора — это цена его надежности", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кому нужно попроще, еще мелькают дизельные Haval H5, хотя в 2025 году их решили отправить на пенсию. Зато на горизонте маячит BAW 212 — рамный зверь с 2,0-литровым сердцем от ZF.

Этот внедорожник на 71% состоит из высокопрочной стали. Он выглядит так, будто готов пережить ядерную зиму, а его зубастый протектор так и просится в грязь. Ориентировочный ценник в 4,6 млн рублей кажется честной сделкой за настоящий "железный" автомобиль.

Рабочий класс: JAC и отечественные Sollers

Пикап JAC T9 уже обживает дилерские центры. За 3,7 млн рублей вы получаете двухлитровый дизель и восьмиступенчатый автомат. Если базовый Explore кажется слишком грубым, версия Urban предложит многорычажку сзади — чтобы позвоночник не осыпался в трусы на каждой кочке. Дилеры охотно скидывают до 600 тысяч, понимая, что стоимость владения дизелем в России остается острым вопросом.

Модель Силовая установка (дизель) Haval H9 2.4 л, 184 л. с., 480 Нм Sollers ST8 2.0 л, 136 л. с., чугунный блок BAIC BJ60 2.0 л + MHEV (гибрид), 163 л. с.

Отечественный Sollers ST8, рожденный в Ульяновске, — это старый добрый JAC T8 под местным соусом. Главный козырь — чугунный блок цилиндров. В эпоху алюминиевых одноразовых моторов это звучит как музыка.

Российская 6-ступенчатая механика и честный полный привод делают его идеальным инструментом для тех, кто возит в кузове не воздух, а реальные 900 кг груза. УАЗ "Профи" тоже не отстает: его дизельное будущее наступит в 2026 году, когда елабужские моторы пойдут в серию.

"При перевозке топлива в канистрах для личных нужд важно помнить о лимитах. Превышение норм быстро превращает обычного дачника в нарушителя правил перевозки опасных грузов", — объяснила эксперт по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Электрический удар: Lada и "Москвичи"

Для тех, кто совсем устал от запаха солярки и слежки за правилами перевозки ГСМ, автопром готовит тихую революцию. В 2026 году на волю выпустят Lada e-Largus. С батареей на 61 кВт·ч этот вагончик обещает пробежать 420 км.

Если госпрограмма сработает, цена в 3 млн рублей сделает его серьезным конкурентом даже для подержанных дизелей. Калининградский "Амберавто А5" уже захватил четверть рынка электрокаров, доказав, что розетка становится ближе к народу.

Премиальный сегмент оккупировал Avatr 11. Это не просто гаджет на колесах, а серьезный игрок с гарантией на батарею CATL в 8 лет. Тем временем на заводах "Москвича" штампуют Umo 5 — любимца таксистов и каршеринга. Пока одни боятся детонации мотора от паршивого бензина, эти машины просто заряжаются от столба за копейки.

"Переход на альтернативное топливо, будь то газ или электричество, часто осложняется юридическими тонкостями. Самовольная установка ГБО — это прямой путь к штрафстоянкам и аннулированию учета", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Выбор между дизельным рыком и гробовой тишиной электромотора — это всегда компромисс. Но в условиях, когда установка ГБО превращается в бюрократический ад, а бензин дорожает быстрее акций Nvidia, тяжелое топливо остается последним оплотом здравого смысла для тех, кому нужно просто доехать до точки Б через любые препятствия. Не забывайте только про правила перевозки грузов - инспекторы не спят.

Ответы на популярные вопросы о дизелях и электрокарах

Правда ли, что дизель экономичнее бензина в два раза?

В плане расхода топлива — часто да, особенно на трассе и при перевозке грузов. Однако ремонт форсунок и ТНВД может съесть всю экономию за пару лет.

Можно ли заряжать отечественный электромобиль от обычной розетки 220 вольт?

Да, но это займет вечность. Для полноценной эксплуатации e-Largus или "Москвича" необходима быстрая зарядная станция мощностью от 22 кВт.

Почему в 2026 году дизельные машины дороже бензиновых?

Дизельная система впрыска сложнее и дороже в производстве. Кроме того, системы очистки выхлопа требуют дорогостоящих компонентов и редких металлов.

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