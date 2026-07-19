Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердца в толпе бились как одно: учёные зафиксировали синхронизацию пульса людей в Нью-Йорке
Полюса на экваторе — это не шутки: старые расчёты рухнули вместе с картой Балтики
Пока одни поливают грядки, другие теряют урожай: как остановить луковую муху и блошку
Стиральная машина перестанет пахнуть сыростью: секрет глубокой очистки, который знают далеко не все
Китай, Япония и Южная Корея стали основными покупателями российского растительного масла
Одиночество бьёт сильнее боли: социальная изоляция тихо подтачивает сердце и иммунитет
Миллионы заемщиков могут потерять деньги: скрытое правило ипотеки, о котором почти никто не знает
Лёд не отпустил никого: почему экипаж экспедиции Франклина бросил корабли и ушёл в Арктику
Мастера Воложинского КБО создали линейку из 21 наряда с использованием традиционных орнаментов

Пока бензин убивает двигатели: названы дизельные автомобили, которые переживут плохое топливо без проблем

Авто

Когда качество бензина становится лотереей, а риск детонации растет, многие водители смотрят в сторону дизеля. Такие моторы ценят за экономичность, высокий ресурс и меньшую зависимость от качества топлива. Среди внедорожников и пикапов выбор по-прежнему есть.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Рамные мастодонты: от Haval до BAW

Флагманский Haval H9 тульской сборки — это настоящий броненосец в мире кроссоверов. Его 2,4-литровый турбодизель выдает 184 "лошади" и ломовые 480 Нм момента. Девятиступенчатая коробка здесь не для пафоса, а для того, чтобы мотор всегда шептал в зоне максимальной тяги, потребляя в смешанном цикле скромные 9,1 литра.

Это вам не судорожная попытка экономить бензин, выключая кондиционер, а инженерный расчет. В версии Premium блокировки стоят на обеих осях, превращая машину в танк за 5,3 млн рублей.

"Дизельный двигатель требует стерильности в топливной системе. Любая грязь или вода убивают форсунки быстрее, чем вы успеете заметить чек на приборке. Обслуживание такого мотора — это цена его надежности", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кому нужно попроще, еще мелькают дизельные Haval H5, хотя в 2025 году их решили отправить на пенсию. Зато на горизонте маячит BAW 212 — рамный зверь с 2,0-литровым сердцем от ZF.

Этот внедорожник на 71% состоит из высокопрочной стали. Он выглядит так, будто готов пережить ядерную зиму, а его зубастый протектор так и просится в грязь. Ориентировочный ценник в 4,6 млн рублей кажется честной сделкой за настоящий "железный" автомобиль.

Рабочий класс: JAC и отечественные Sollers

Пикап JAC T9 уже обживает дилерские центры. За 3,7 млн рублей вы получаете двухлитровый дизель и восьмиступенчатый автомат. Если базовый Explore кажется слишком грубым, версия Urban предложит многорычажку сзади — чтобы позвоночник не осыпался в трусы на каждой кочке. Дилеры охотно скидывают до 600 тысяч, понимая, что стоимость владения дизелем в России остается острым вопросом.

Модель Силовая установка (дизель)
Haval H9 2.4 л, 184 л. с., 480 Нм
Sollers ST8 2.0 л, 136 л. с., чугунный блок
BAIC BJ60 2.0 л + MHEV (гибрид), 163 л. с.

Отечественный Sollers ST8, рожденный в Ульяновске, — это старый добрый JAC T8 под местным соусом. Главный козырь — чугунный блок цилиндров. В эпоху алюминиевых одноразовых моторов это звучит как музыка.

Российская 6-ступенчатая механика и честный полный привод делают его идеальным инструментом для тех, кто возит в кузове не воздух, а реальные 900 кг груза. УАЗ "Профи" тоже не отстает: его дизельное будущее наступит в 2026 году, когда елабужские моторы пойдут в серию.

"При перевозке топлива в канистрах для личных нужд важно помнить о лимитах. Превышение норм быстро превращает обычного дачника в нарушителя правил перевозки опасных грузов", — объяснила эксперт по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Электрический удар: Lada и "Москвичи"

Для тех, кто совсем устал от запаха солярки и слежки за правилами перевозки ГСМ, автопром готовит тихую революцию. В 2026 году на волю выпустят Lada e-Largus. С батареей на 61 кВт·ч этот вагончик обещает пробежать 420 км.

Если госпрограмма сработает, цена в 3 млн рублей сделает его серьезным конкурентом даже для подержанных дизелей. Калининградский "Амберавто А5" уже захватил четверть рынка электрокаров, доказав, что розетка становится ближе к народу.

Премиальный сегмент оккупировал Avatr 11. Это не просто гаджет на колесах, а серьезный игрок с гарантией на батарею CATL в 8 лет. Тем временем на заводах "Москвича" штампуют Umo 5 — любимца таксистов и каршеринга. Пока одни боятся детонации мотора от паршивого бензина, эти машины просто заряжаются от столба за копейки.

"Переход на альтернативное топливо, будь то газ или электричество, часто осложняется юридическими тонкостями. Самовольная установка ГБО — это прямой путь к штрафстоянкам и аннулированию учета", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Выбор между дизельным рыком и гробовой тишиной электромотора — это всегда компромисс. Но в условиях, когда установка ГБО превращается в бюрократический ад, а бензин дорожает быстрее акций Nvidia, тяжелое топливо остается последним оплотом здравого смысла для тех, кому нужно просто доехать до точки Б через любые препятствия. Не забывайте только про правила перевозки грузов - инспекторы не спят.

Ответы на популярные вопросы о дизелях и электрокарах

Правда ли, что дизель экономичнее бензина в два раза?

В плане расхода топлива — часто да, особенно на трассе и при перевозке грузов. Однако ремонт форсунок и ТНВД может съесть всю экономию за пару лет.

Можно ли заряжать отечественный электромобиль от обычной розетки 220 вольт?

Да, но это займет вечность. Для полноценной эксплуатации e-Largus или "Москвича" необходима быстрая зарядная станция мощностью от 22 кВт.

Почему в 2026 году дизельные машины дороже бензиновых?

Дизельная система впрыска сложнее и дороже в производстве. Кроме того, системы очистки выхлопа требуют дорогостоящих компонентов и редких металлов.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья, эксперт по БДД Андрей Киселёв
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Авто
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Популярное
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.

Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Последние материалы
Сердца в толпе бились как одно: учёные зафиксировали синхронизацию пульса людей в Нью-Йорке
Пока бензин убивает двигатели: названы дизельные автомобили, которые переживут плохое топливо без проблем
Полюса на экваторе — это не шутки: старые расчёты рухнули вместе с картой Балтики
Пока одни поливают грядки, другие теряют урожай: как остановить луковую муху и блошку
Стиральная машина перестанет пахнуть сыростью: секрет глубокой очистки, который знают далеко не все
Китай, Япония и Южная Корея стали основными покупателями российского растительного масла
Одиночество бьёт сильнее боли: социальная изоляция тихо подтачивает сердце и иммунитет
Миллионы заемщиков могут потерять деньги: скрытое правило ипотеки, о котором почти никто не знает
Лёд не отпустил никого: почему экипаж экспедиции Франклина бросил корабли и ушёл в Арктику
Мастера Воложинского КБО создали линейку из 21 наряда с использованием традиционных орнаментов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.