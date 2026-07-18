Японцы создали странного гибрида: во Владивостоке зафиксировали цену, которая удивила рынок

Кроссовер Suzuki Xbee из Японии появился в продаже во Владивостоке по цене от 1 464 000 рублей. Модель доступна только под заказ через частную компанию из Приморья.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2017-2022 Suzuki Xbee

Самый дешевый вариант представляет собой переднеприводную версию 2026 года выпуска. Несмотря на компактные габариты, близкие к классу кей-каров, автомобиль технически относится к B-классу. В оснащение базовой версии входят адаптивный круиз-контроль, однозонный климат-контроль, сенсорная мультимедиа, кожаный мультируль и бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Полноприводные исполнения Suzuki Xbee стоят дороже: во Владивостоке зафиксированы предложения по цене 1 559 000 и 1 810 000 рублей при схожем уровне комплектации.

Все версии кроссовера оснащены однотипной гибридной силовой установкой. Она состоит из бензинового двигателя объемом 1,2 литра мощностью 80 л. с., который работает с вариатором.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что сочетание малого объема двигателя и вариатора в гибридах Suzuki характерно для городского цикла, однако при выборе подержанного автомобиля из Японии важно проверить состояние батареи гибридной установки, так как ее деградация напрямую влияет на расход топлива и динамику.