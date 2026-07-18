Слишком смелый шаг для завода: Lada Azimut принесет опции, которых раньше не было

Завод "АВТОВАЗ" в сентябре запускает производство нового кроссовера Lada Azimut. Модель поступит в дилерские центры до конца года.
На старте продаж автомобиль предложат с двумя вариантами силовых агрегатов, которые используются в Lada Vesta:
Привод во всех версиях будет передним, что обусловлено архитектурой платформы. В дальнейшем производитель планирует добавить в линейку турбированный мотор мощностью около 150 л. с. в сочетании с классическим гидроавтоматом.
Lada Azimut получит ряд опций, которые ранее не применялись в моделях завода. Среди них панорамная крыша и обогрев боковых стекол.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что использование проверенных агрегатов от Vesta на старте позволяет снизить риски при запуске новой модели, однако долгосрочный успех кроссовера будет зависеть от итоговой стоимости и доступности сервиса.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.