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Слишком смелый шаг для завода: Lada Azimut принесет опции, которых раньше не было

Авто

Завод "АВТОВАЗ" в сентябре запускает производство нового кроссовера Lada Azimut. Модель поступит в дилерские центры до конца года.

Lada Azimut
Фото: Lada is licensed under public domain
Lada Azimut

Технические характеристики и оснащение

На старте продаж автомобиль предложат с двумя вариантами силовых агрегатов, которые используются в Lada Vesta:

  • двигатель 1,6 л (120 л. с.) с шестиступенчатой механической трансмиссией;
  • двигатель 1,8 л (132 л. с.) с вариатором.

Привод во всех версиях будет передним, что обусловлено архитектурой платформы. В дальнейшем производитель планирует добавить в линейку турбированный мотор мощностью около 150 л. с. в сочетании с классическим гидроавтоматом.

Lada Azimut получит ряд опций, которые ранее не применялись в моделях завода. Среди них панорамная крыша и обогрев боковых стекол.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что использование проверенных агрегатов от Vesta на старте позволяет снизить риски при запуске новой модели, однако долгосрочный успех кроссовера будет зависеть от итоговой стоимости и доступности сервиса.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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