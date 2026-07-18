Слишком смелый шаг для завода: Lada Azimut принесет опции, которых раньше не было

Завод "АВТОВАЗ" в сентябре запускает производство нового кроссовера Lada Azimut. Модель поступит в дилерские центры до конца года.

Фото: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

Технические характеристики и оснащение

На старте продаж автомобиль предложат с двумя вариантами силовых агрегатов, которые используются в Lada Vesta:

двигатель 1,6 л (120 л. с.) с шестиступенчатой механической трансмиссией;

двигатель 1,8 л (132 л. с.) с вариатором.

Привод во всех версиях будет передним, что обусловлено архитектурой платформы. В дальнейшем производитель планирует добавить в линейку турбированный мотор мощностью около 150 л. с. в сочетании с классическим гидроавтоматом.

Lada Azimut получит ряд опций, которые ранее не применялись в моделях завода. Среди них панорамная крыша и обогрев боковых стекол.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что использование проверенных агрегатов от Vesta на старте позволяет снизить риски при запуске новой модели, однако долгосрочный успех кроссовера будет зависеть от итоговой стоимости и доступности сервиса.