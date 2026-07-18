Путешествия стали совсем другими: трасса М-11 внедрила решение, которое сократит время в пути

На платной трассе М-11 "Нева" запустили многофункциональные зоны с зарядной инфраструктурой для электромобилей. Комплексы включают станции разной мощности для быстрой и длительной подзарядки, а также инфраструктуру для отдыха водителей и пассажиров.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в сигнальном жилете у заряжающегося электромобиля на парковке

Технические параметры зарядки

Оборудование разделено по назначению и мощности. Для экспресс-зарядки установлены терминалы мощностью от 150 до 210 кВт. Отдельная станция на 210 кВт выделена специально под электробусы. Для тех, кто планирует длительную остановку, предусмотрены устройства на 22 кВт.

Чтобы исключить простой транспорта при сбоях в электросети, на станциях мощностью 22 кВт реализована система резервного питания.

Эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов отмечает, что наличие терминалов мощностью свыше 150 кВт критически важно для трасс с высокой скоростью движения, так как это сокращает время простоя в пути до приемлемых 20-40 минут в зависимости от емкости батареи.

Состав и развитие хабов

Помимо зарядных точек, в зонах оборудовали парковки для машин и мотоциклов, спортивные и детские площадки, а также места для выгула собак. Рестораны, кафе и магазины в этих комплексах находятся на стадии отделки; их запуск запланирован до конца текущего года.

По данным компании "Автодор", в перспективе число таких многофункциональных хабов на трассе М-11 будет увеличено до шести.