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Такого не ждали от китайцев: сборка в Калининграде открыла путь в реестр Минпромторга

Авто

Кроссовер Jetour X70 Plus включен в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. Модель собирают в Калининграде на заводе "Автотор", где добились требуемого уровня локализации за счет использования российских компонентов и собственных мощностей по сварке и окраске.

Jetour X70 Plus 2024 facelift 003
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Jetour X70 Plus 2024 facelift 003

Механизм локализации и компоненты

Допуск в реестр Минпромторга стал результатом увеличения доли отечественных деталей в конструкции автомобиля. По данным завода, сварочно-окрасочное производство обеспечивает 900 баллов локализации. В текущей сборке применяются российские стекла, шины, аккумуляторы, диски, выхлопные системы и приводные валы, а также отечественные лакокрасочные материалы, мастики и герметики.

Особое внимание уделено электронике. На предприятии наладили выпуск пяти ключевых блоков управления:

  • управления двигателем;
  • системы ГЛОНАСС;
  • кузовной электроники;
  • курсовой устойчивости;
  • телематики.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что включение модели в список разрешенных для такси расширяет круг потенциальных покупателей за счет корпоративного сектора, однако фактический спрос будет зависеть от итоговой стоимости владения и доступности сервиса.

Производственные мощности и планы

Сборка Jetour в Калининграде началась в 2024 году. В 2025-м запустили роботизированную сварочную линию с мощностью 80 тысяч кузовов в год, которая позволяет работать с разными моделями на общей платформе. В августе завод планирует начать производство сидений с российскими подушками безопасности и ремнями. В дальнейшем планируется локализовать выпуск дополнительных электронных блоков.

Технические характеристики и стоимость

Jetour X70 Plus представляет собой пятиместный среднеразмерный кроссовер с передним приводом. Габариты модели: длина 4724 мм, ширина 1900 мм, высота 1720 мм при колесной базе 2720 мм. Дорожный просвет составляет 204 мм.

Силовая установка состоит из турбированного двигателя объемом 1,6 литра (190 л. с., 275 Нм) и 7-ступенчатого робота. Подвеска выполнена по схеме МакФерсон спереди и многорычажная сзади. Топливный бак рассчитан на 57 литров.

В России автомобиль доступен в двух комплектациях:

  • "Комфорт": от 3 099 000 рублей (с выгодами до 2 499 000 рублей);
  • "Престиж": от 3 399 000 рублей (с выгодами до 2 689 000 рублей).
Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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