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Tesla больше не эталон: новый электрокар из Китая предложил решение старых проблем

Авто

Китайский электроседан Changan Nevo A05 позиционируется как доступный семейный автомобиль, в котором практичность и привычная эргономика стоят выше технологических рекордов и динамики. Модель ориентирована на массового покупателя, которому нужен понятный транспорт с традиционным управлением и достаточным внутренним пространством.

Changan Nevo A07 MY2023 IMG01
Фото: commons.wikimedia.org by Poprace, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Changan Nevo A07 MY2023 IMG01

Технические характеристики и динамика

Автомобиль оснащен передним синхронным электродвигателем мощностью 105 кВт (143 л. с) с максимальным крутящим моментом 190 Нм. При снаряженной массе около 1,5 тонны разгон до 100 км/ч занимает примерно 9-10 секунд, а максимальная скорость ограничена 150 км/ч.

Энергию обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея от компании CATL емкостью 51,9 кВт·ч. Зарядка осуществляется через европейский разъем CCS2 Combo. По данным производителя, пополнение заряда с 30% до 80% на быстрой станции занимает около 24 минут, что указывает на пиковую мощность приема энергии в районе 65 кВт.

В реальных летних условиях с работающим климат-контролем и электроникой запас хода составил около 360 км. При среднем расходе 12 кВт·ч на 100 км расчетный городской пробег может достигать 400 км. Система мониторинга предлагает три режима расчета остатка энергии: NEDC, WLTC и наиболее точный Dynamic.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов обычно положительно сказывается на ресурсе батареи и безопасности, хотя они могут быть чувствительнее к низким температурам по сравнению с NMC-элементами.

Эргономика и оснащение

По габаритам (4785×1840×1470 мм, база 2765 мм) Nevo A05 сопоставим с Tesla Model 3 и VW Jetta. В отличие от многих современных электрокаров, модель сохраняет классический трехобъемный кузов и традиционные элементы управления:

  • обычные дверные ручки с полным хватом;
  • физические клавиши климат-контроля, стеклоподъемников и аварийной сигнализации;
  • традиционный ключ с бесключевым доступом;
  • багажник объемом 500 литров со штатным запасным колесом.

Интерьер выполнен из экокожи и пластика. В оснащении присутствуют беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовой помощник с поддержкой английского языка. Среди ограничений бюджетной версии отмечено отсутствие электрорегулировок переднего пассажирского сиденья, центрального подлокотника сзади и функции складывания спинок второго ряда.

Эксплуатационные особенности

Подвеска автомобиля независимая спереди и сзади, настроена на комфортную езду по городским дорогам и эффективно поглощает мелкие неровности. Однако при резких маневрах наблюдаются заметные крены кузова.

К недостаткам относятся слабая шумоизоляция колесных арок (особенно заметно при движении по гравию) и отсутствие заводской оцинковки на крыше внешних панелей. Дорожный просвет составляет 145 мм.

Экспертный комментарий: "Отсутствие полноценной антикоррозийной обработки и оцинковки отдельных элементов в сочетании с использованием пластиковых подкрылков делает дополнительный антикор и установку защитных сеток радиатора обязательными процедурами для эксплуатации в условиях российского климата и дорог", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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