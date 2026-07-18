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Больше не болтается: копеечная доработка, которая навсегда решит проблему ВАЗа

Авто

Владельцы ВАЗ-2110 часто сталкиваются с тем, что крышка лючка бензобака перестает плотно прилегать к кузову. Причиной становится естественный износ механизма прижима, из-за чего лючок начинает болтаться при движении. Исправить ситуацию можно с помощью подручных средств, добавив в узел магнитную фиксацию.

Двигатель АвтоВАЗа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Двигатель АвтоВАЗа

Причина и решение проблемы

Лючок бензобака в автомобилях семейства Самара-2 фиксируется механически, но со временем детали прижима теряют упругость или истираются. Это приводит к появлению люфта и посторонних звуков во время езды.

Простым способом устранить проблему является установка небольшого неодимового магнита в месте притвора крышки. В качестве основы можно использовать магнитный держатель для смартфона: достаточно снять его с крепления и зафиксировать саму магнитную часть на металле кузова в точке касания с лючком. Магнит создаст достаточное усилие, чтобы крышка плотно прижималась к кузову, не позволяя ей вибрировать.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев отмечает, что подобные модификации допустимы, если они не нарушают целостность кузова и не препятствуют доступу к заправочной горловине. Однако важно убедиться, что магнит зафиксирован надежно и не будет смещаться от вибраций.

Если же лючок не просто болтается, а перестал закрываться из-за деформации самого металла или поломки замка, рекомендуется заменить механизм прижима на новый или обратиться в сервис для выравнивания геометрии детали.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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