Никто не ожидал такого рывка: продажи одной модели JAC в РФ вытеснили почти весь модельный ряд бренда

Пикап JAC T9 стал основным продуктом китайского бренда на российском рынке: в первом полугодии 2026 года на него пришлось 97,6% всех продаж марки. Для сравнения, год назад доля этой модели составляла 63,53%.

Фото: Own work by MarcelX42, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ JAC T9

Структура спроса и сегмент

За шесть месяцев JAC реализовал 1575 автомобилей, что позволило бренду занять 17% российского сегмента пикапов. Основной объем продаж обеспечил T9; модели T8 и T8 Pro занимают незначительную часть структуры. По данным пресс-службы, 73,9% покупателей выбрали бензиновые версии, остальные — дизельные. Около 60% сделок пришлось на частных лиц.

Автомобили JAC T9 собирают в Ульяновске на мощностях УАЗа. Производство организовано на одной линии с моделью Sollers ST9.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что такая высокая концентрация продаж на одной модели делает бренд зависимым от спроса в узком сегменте, при этом значительная доля частных клиентов указывает на выход пикапов за рамки чисто коммерческого использования.

Модельный ряд и перспективы

Несмотря на доминирование T9, в сегменте минивэнов модель JAC RF8 вошла в пятерку лидеров, однако точные объемы продаж не раскрываются. На официальном сайте марки представлены семь моделей, включая кроссоверы JS3 и JS6, а также лифтбек J7, но их вклад в общую структуру продаж минимален.

Ранее в профильных СМИ появлялась информация о планах бренда расширить модельный ряд в России, чтобы сбалансировать присутствие на рынке.