Мороз больше не помеха: новый кроссовер из Китая доказал свою выносливость в экстремальных тестах

Гибридный кроссовер Hongqi HS6 демонстрирует запас хода до 1580 км на одном баке и аккумуляторе. В Китае модель предлагается по цене от 182 800 юаней (около 2,18 млн рублей), сочетая в себе высокую энергоэффективность и адаптацию к низким температурам.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Hongqi

Технические особенности и зимний ресурс

Модель оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора мощностью 150 л. с. с высоким тепловым КПД и электромотора на 228 л. с. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 23 кВт·ч, который позволяет проехать до 152 км исключительно на электротяге. Средний расход топлива заявлен на уровне 5,1 л.

Особое внимание уделено работе системы в суровых условиях. В ходе тестов при температуре от -20 до -30 градусов кроссовер преодолел расстояние 1131 км и 133 м без дозаправки, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Автомобильный инженер Александр Морозов обращает внимание, что высокая эффективность гибрида в мороз зависит не только от КПД двигателя, но и от системы терморегуляции батареи, которая предотвращает резкую потерю емкости при отрицательных температурах.

Габариты и оснащение

HS6 представляет собой крупный пятиместный кроссовер с базой 2925 мм. Его общие габариты составляют 4925 мм в длину, 1970 мм в ширите и 1740 мм в высоту.

Интерьер отмечен внедрением двухэкранной компоновки: центральный 15,6-дюймовый дисплей объединен с таким же экраном для переднего пассажира. Система мультимедиа работает с голосовыми командами на базе искусственного интеллекта.

Дополнительно в салоне установлены:

аудиосистема из 12 динамиков;

кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией;

6-литровый холодильник на втором ряду (с функциями охлаждения и нагрева);

31 отсек для хранения вещей и беспроводная зарядка.

За активную безопасность отвечает комплекс Sinan Smart Driving. Система включает функции автоматического управления на городских улицах, помощь при смене полосы, дистанционное управление автомобилем и интеллектуальный парковочный ассистент с семью режимами работы.

Внешне модель сохраняет традиционный стиль бренда с адаптивной оптикой и светодиодными фонарями, а вместо классической решетки радиатора используется декоративная панель с вертикальными полосами.