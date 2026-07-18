Бюджетник, который вы не ждали: почему россияне всё чаще отказываются от LADA в пользу этого японца

Японские компактвэны Suzuki Solio начали поступать в Россию через дальневосточных импортеров. Стоимость базовых версий под заказ стартует от 990 тысяч рублей, что делает их дешевле официально продаваемого седана LADA Granta (от 1,068 млн рублей) и значительно доступнее отечественного минивэна Sollers SF1 (от 2,25 млн рублей).

Фото: openverse.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Suzuki Solio

Техническая база и оснащение

Оба доступных варианта оснащены одинаковым силовым агрегатом: бензиновым четырехцилиндровым двигателем K12C DualJet объемом 1,2 литра и мощностью 91 л. с. Мотор имеет алюминиевый блок, цепной привод ГРМ и распределенный впрыск. За передачу момента отвечает вариатор, привод — передний.

Базовая версия за 990 тысяч рублей доступна к заказу в Находке. Несмотря на цену, автомобиль оснащен сдвижными боковыми дверями, адаптивным круиз-контролем, мультимедиа с тачскрином и кнопкой запуска двигателя. Салон выполнен в тканевой отделке.

Более дорогая версия Bandit предлагается во Владивостоке за 1,64 млн рублей. Она отличается от стандартного Solio массивной решеткой радиатора, иным бампером, тонированной задней оптикой и литыми дисками на 15 дюймов. Внутри Bandit имеет премиальную отделку салона, систему кругового обзора, светодиодную оптику и шесть подушек безопасности. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Автоаналитик Игорь Моржаретто отмечает, что появление таких предложений связано с особенностями параллельного импорта через Дальний Восток, где стоимость доставки и таможенные пошлины на компактные японские авто позволяют конкурировать по цене даже с бюджетными российскими моделями.