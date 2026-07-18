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Мир электрокаров больше не будет прежним: решение BYD обнулило главный страх водителей

Авто

Компания BYD переходит от стратегии догоняющего к созданию собственной технологической экосистемы, объединяющей производство компонентов, программное обеспечение и зарядную инфраструктуру. Ключевым вектором развития становится устранение "психологического барьера" времени зарядки электромобилей через внедрение сверхмощных станций и новых поколений аккумуляторов.

BYD
Фото: commons.wikimedia.org by iMoD Official, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
BYD

Вертикальная интеграция как промышленный стандарт

В отличие от традиционных автопроизводителей, полагающихся на сеть внешних поставщиков, BYD реализует модель полной вертикальной интеграции. Компания самостоятельно разрабатывает и производит батареи, электромоторы, силовую электронику, полупроводники и ПО. Контроль над цепочкой создания стоимости распространяется даже на логистику: бренд эксплуатирует собственный флот судов-автовозов грузоподъемностью от 7000 до 9000 машин.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что такая степень независимости позволяет компании быстрее масштабировать инженерные решения и внедрять их в серийные модели, минуя длительные согласования с внешними вендорами.

Технология Flash Charging и Blade Battery 2.0

На выставке Auto China 2026 компания представила аккумуляторы Blade Battery 2.0 и систему сверхбыстрой зарядки Flash Charging. По данным производителя, плотность энергии в новых ячейках выросла более чем на 5%, что позволило, например, модели Denza Z9GT достичь запаса хода 1036 км по циклу CLTC.

Технический базис Flash Charging включает станции мощностью до 1500 кВт на один коннектор. Согласно заявлениям BYD, это обеспечивает следующие показатели:

  • зарядка с 10% до 70% — за 5 минут;
  • зарядка до 97% — примерно за 9 минут;
  • стабильность работы при температуре до -30°C с минимальным увеличением времени цикла.

Для поддержки технологии компания планирует развернуть в Китае до 20 тысяч таких станций к концу 2026 года с последующим выходом на экспортные рынки.

Специализированные архитектуры и платформы

Инженерный подход BYD строится на разделении платформ под конкретные эксплуатационные задачи:

  • DM-i и DM-p: гибридные системы, где первая ориентирована на городскую экономию, а вторая — на динамику и полный привод.
  • DMO: база для тяжелых внедорожников с акцентом на высокий крутящий момент и проходимость.
  • e-Platform 3.0: стандарт для массовых EV с оптимизированным охлаждением и низким центром тяжести.
  • e4 Platform: система с четырьмя независимыми электромоторами (по одному на колесо), позволяющая автомобилю разворачиваться на месте и сохранять управляемость при проколе шины.

Эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов указывает, что внедрение станций мощностью 1500 кВт потребует серьезной модернизации локальных энергосетей, так как подобные нагрузки могут оказаться критическими для существующей инфраструктуры многих регионов.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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