Инженерия на грани фола: решение Geely предопределило новый стандарт энергопотребления

Компания Geely разработала интегрированный электропривод Thunder с КПД 93,8%, который позволил седану Galaxy TT достичь расхода энергии 8,2 кВт·ч на 100 км. Система объединяет в одном корпусе 16 различных компонентов, что сокращает длину высоковольтной проводки на 30% и низковольтной — на 15%.

Фото: openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Архитектура "16-в-1" и технические параметры

Новый узел представляет собой глубокую интеграцию физических блоков и программных систем. В состав конструкции вошли 12 аппаратных модулей: электромотор, редуктор, контроллер, преобразователь постоянного тока, бортовое зарядное устройство (OBC), контроллер активного перезаряда, шлюз управления питанием, измеритель HBMS, блоки распределения питания PDU и LBMS, модуль управления автомобилем VCU и система терморегулирования TMS.

Дополнительно в систему интегрированы четыре функциональных контура: контроль движения, отслеживание технического состояния, а также управление энергией и зарядкой. Высокая плотность компоновки позволила ограничить высоту корпуса 325 мм, а вес изделия оказался на 15 кг меньше среднего индустриального показателя в 75 кг. Время отклика системы составляет 2 миллисекунды.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что сокращение длины кабелей напрямую снижает электрическое сопротивление, что и позволяет повысить итоговый КПД силовой установки, однако такая плотность монтажа предъявляет повышенные требования к системе охлаждения всех объединенных компонентов.

Экономика и эксплуатационные риски

Применение Thunder в седане Geely Galaxy TT позволило зафиксировать минимальный расход энергии в 8,2 кВт·ч на 100 км (данные Книги рекордов Гиннесса), хотя паспортный показатель по циклу CLTC выше — 10,7 кВт·ч на 100 км. Технология также будет использована в кроссовере Lynk & Co 20.

С точки зрения производства интеграция "16-в-1" снижает себестоимость и упрощает проектирование новых моделей. Однако высокая степень объединения создает сложности при сервисе. Традиционно модули с разным сроком службы (например, зарядное устройство и электромотор) разделяют, чтобы замена вышедшего из строя компонента не требовала демонтажа всего привода.

"Максимальная интеграция компонентов в один модуль неизбежно ведет к росту стоимости ремонта. В случае выхода из строя одного из второстепенных блоков может потребоваться замена всего узла в сборе, что нивелирует выгоду от низкой стоимости производства", — отметил автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам Артем Николаев.