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Забудьте о заправках каждые сто километров: BYD в Казахстане предложил немыслимый пробег

Авто

Дилеры BYD в Казахстане открыли прием предзаказов на три гибридные модели: седан Seal 6, компактный кроссовер Yuan Up и семиместный внедорожник Atto 8. Автомобили прошли локальную адаптацию, которая включает русификацию мультимедиа, голосового помощника и официальную гарантию. Заявки принимают 21 официальный дилерский центр.

BYD Yuan
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BYD Yuan

Технические особенности и характеристики

Все новинки базируются на технологии DM и используют аккумуляторы Blade. В зависимости от модели реализованы разные подходы к гибридизации: система DM-i ориентирована на экономию топлива, а DM-p — на динамику.

Seal 6 построен на системе DM-i пятого поколения. Силовая установка объединяет 1,5-литровый атмосферный двигатель, электромотор и батарею емкостью 15,8 кВт·ч. Заявленный расход топлива начинается от 3,4 л на 100 км, а суммарный запас хода по циклу NEDC достигает 2020 км. Модель доступна в версии Flagship с 15,6-дюймовым поворотным экраном и встроенным холодильником с диапазоном температур от -6 до +50 °C.

Atto 8 является флагманом линейки с длиной 5040 мм и семью местами. Модель оснащена полноприводной системой AWD DM-p, включающей 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды при среднем расходе 6,6 л на 100 км. Батарея Blade на 35,6 кВт·ч обеспечивает до 152 км пробега на электричестве и 1017 км общего хода. Техническая особенность модели — интеллектуальная подвеска DiSus-C и система iCCT для координации работы двигателя и тормозов.

Yuan Up DM-i представляет собой компактный кроссовер (длина 4330 мм) с установкой Super Hybrid DM. Заявленный расход составляет от 3,1 л на 100 км, запас хода на электричестве — 110 км, общий — 1100 км. Модель поддерживает функцию V2L, позволяющую использовать батарею как внешний источник питания мощностью до 4 кВт.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что показатели запаса хода, рассчитанные по циклу NEDC, обычно выше реальных значений, так как этот стандарт не учитывает значительное сопротивление воздуха и реальные режимы нагрузки, характерные для повседневной езды.

Стоимость и гарантийные условия

Цены на новинки распределились следующим образом:

  • Yuan Up — 12 690 000 тенге;
  • Seal 6 — 12 990 000 тенге;
  • Atto 8 — 23 490 000 тенге.

Производитель предоставляет дифференцированную гарантию: на тяговый двигатель и батарею она составляет 8 лет или 150 000 км, на основные узлы автомобиля — 6 лет или 150 000 км, на ходовую часть — 4 года или 120 000 км.

Автоэксперт Игорь Моржаретто указывает, что вывод на рынок моделей с таким значительным запасом хода и длительной гарантией на батарею направлен на преодоление скепсиса покупателей относительно надежности гибридных систем в регионах с большими расстояниями между городами.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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