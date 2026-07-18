Семь десятилетий успеха прошли впустую: финансовый крах Honda предопределил уход бренда с рынков

Концерн Honda впервые за 70 лет зафиксировал годовой убыток. Причиной финансового спада стал резкий разворот стратегии в сторону электромобильности и отказ от традиционной специализации на двигателях внутреннего сгорания.

Фото: commons.wikimedia.org by Pil56, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Logo Honda Moto

Риски электромобильного перехода

Кризис вызван попыткой перевести компанию на полностью "зеленую" энергетику к 2040 году. Стратегия оказалась неудачной из-за ряда внешних и внутренних факторов. В США, который является крупнейшим рынком сбыта для бренда, отменили федеральные налоговые льготы на покупку электрокаров, что снизило спрос на новые модели.

Дополнительным ударом стал совместный проект с General Motors по созданию доступных электромобилей. Партнерство принесло убытки обеим сторонам: GM потерял на собственном электрическом направлении 7,6 млрд долларов, что негативно отразилось и на показателях Honda.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что резкая смена технологического курса без учета рыночных механизмов и господдержки часто ведет к финансовой дестабилизации, особенно если компания теряет свои основные конкурентные преимущества.

Последствия для бизнеса

Финансовые потери привели к сокращению присутствия бренда на глобальных рынках. В частности, компания уходит из Южной Кореи, где теперь продолжит работу только в сегменте мотоциклов.

Экспертный комментарий: "Уход с развитых рынков — это крайняя мера, свидетельствующая о серьезном кадровом и стратегическом кризисе в руководстве компании", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.