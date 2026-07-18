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Штраф за вождение с голым торсом: чем на самом деле рискуют водители в жару

Авто

Управление автомобилем босиком, в шлепанцах или с обнаженным торсом не является нарушением ПДД, однако такие условия создают технические риски при управлении машиной. Главная опасность заключается в потере контроля над педалями в экстренной ситуации.

Сотрудник полиции и водитель
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сотрудник полиции и водитель

Риски открытой обуви и вождения босиком

Пляжные шлепанцы и сланцы могут соскользнуть с ноги или зацепиться за коврик, что помешает водителю быстро и точно нажать на тормоз или газ. Аналогичный риск возникает при вождении босиком: отсутствие фиксации стопы и трения подошвы повышает вероятность проскальзывания ноги с педали в критический момент.

С точки зрения закона, сам факт отсутствия обуви не является основанием для штрафа. Однако, если из-за неправильного выбора обуви водитель совершит опасный маневр или станет виновником ДТП, это может быть расценено как создание аварийной ситуации.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что для безопасного управления автомобилем необходим стабильный контакт стопы с педалью, который обеспечивается только обувью с фиксированной пяткой и подходящим коэффициентом трения подошвы.

Последствия вождения с обнаженным торсом

Отсутствие одежды на верхней части тела не влечет юридических последствий, но влияет на безопасность и комфорт в салоне. Голая кожа быстрее прилипает к обивке сидений, а металлические или пластиковые части ремня безопасности на сильной жаре могут вызвать ожоги.

Экспертный комментарий: "При столкновении отсутствие одежды увеличивает риск получения ссадин и серьезных повреждений кожи при контакте с элементами интерьера или при натяжении ремня безопасности", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Чтобы избежать травм и ошибок при управлении, рекомендуется использовать легкую закрытую обувь с нескользящей подошвой и свободную одежду из натуральных тканей.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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