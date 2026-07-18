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Покупка авто стала лотереей: статистика по пробегу в 400 тысяч км обнажила крах многих брендов

Авто

Лишь 4,8% всех автомобилей доезжают до отметки 400 тысяч километров (250 тысяч миль) без капитального ремонта. Согласно исследованию аналитиков iSeeCars, основанному на данных о миллионах машин, лидерство по живучести удерживают японские бренды, в то время как показатели ряда европейских и корейских марок стремятся к нулю.

Городской пейзаж в дождь
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городской пейзаж в дождь

Рейтинг долговечности: лидеры и аутсайдеры

Наивысший шанс достичь пробега в 400 тысяч км имеют владельцы Toyota — этот результат зафиксирован у 17,8% автомобилей марки. Вторую и третью строчки занимают Lexus (12,8%) и Honda (10,8%).

В группу с показателем от 3% до 7% попали Acura (7,2%), Tesla (4,6%), GMC (4,6%), Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%), Mazda (3,6%), Ram (3,5%), Lincoln (3,4%) и Ford (3,1%).

Среди брендов с низкой выживаемостью узлов и агрегатов оказались:

  • Dodge (2,5%) и Nissan (2,4%);
  • Subaru (2,3%) и Volvo (2,2%);
  • Infiniti (2,1%) и Mercedes-Benz (1,7%);
  • Jeep, Mitsubishi, Kia и Hyundai (менее 1%);
  • Chrysler (0,5%).

Наименьшие шансы на длительную эксплуатацию без капитального ремонта отмечены у Jaguar, Mini и Maserati.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что способность машины преодолеть такой пробег без капитального ремонта напрямую зависит от запаса прочности деталей и качества материалов, но также критически определяется режимом эксплуатации и регулярностью обслуживания.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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