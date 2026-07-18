Покупка авто стала лотереей: статистика по пробегу в 400 тысяч км обнажила крах многих брендов

Лишь 4,8% всех автомобилей доезжают до отметки 400 тысяч километров (250 тысяч миль) без капитального ремонта. Согласно исследованию аналитиков iSeeCars, основанному на данных о миллионах машин, лидерство по живучести удерживают японские бренды, в то время как показатели ряда европейских и корейских марок стремятся к нулю.
Наивысший шанс достичь пробега в 400 тысяч км имеют владельцы Toyota — этот результат зафиксирован у 17,8% автомобилей марки. Вторую и третью строчки занимают Lexus (12,8%) и Honda (10,8%).
В группу с показателем от 3% до 7% попали Acura (7,2%), Tesla (4,6%), GMC (4,6%), Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%), Mazda (3,6%), Ram (3,5%), Lincoln (3,4%) и Ford (3,1%).
Среди брендов с низкой выживаемостью узлов и агрегатов оказались:
Наименьшие шансы на длительную эксплуатацию без капитального ремонта отмечены у Jaguar, Mini и Maserati.
Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что способность машины преодолеть такой пробег без капитального ремонта напрямую зависит от запаса прочности деталей и качества материалов, но также критически определяется режимом эксплуатации и регулярностью обслуживания.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.