Покупка авто стала лотереей: статистика по пробегу в 400 тысяч км обнажила крах многих брендов

Лишь 4,8% всех автомобилей доезжают до отметки 400 тысяч километров (250 тысяч миль) без капитального ремонта. Согласно исследованию аналитиков iSeeCars, основанному на данных о миллионах машин, лидерство по живучести удерживают японские бренды, в то время как показатели ряда европейских и корейских марок стремятся к нулю.

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Наивысший шанс достичь пробега в 400 тысяч км имеют владельцы Toyota — этот результат зафиксирован у 17,8% автомобилей марки. Вторую и третью строчки занимают Lexus (12,8%) и Honda (10,8%).

В группу с показателем от 3% до 7% попали Acura (7,2%), Tesla (4,6%), GMC (4,6%), Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%), Mazda (3,6%), Ram (3,5%), Lincoln (3,4%) и Ford (3,1%).

Среди брендов с низкой выживаемостью узлов и агрегатов оказались:

Dodge (2,5%) и Nissan (2,4%);

Subaru (2,3%) и Volvo (2,2%);

Infiniti (2,1%) и Mercedes-Benz (1,7%);

Jeep, Mitsubishi, Kia и Hyundai (менее 1%);

Chrysler (0,5%).

Наименьшие шансы на длительную эксплуатацию без капитального ремонта отмечены у Jaguar, Mini и Maserati.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что способность машины преодолеть такой пробег без капитального ремонта напрямую зависит от запаса прочности деталей и качества материалов, но также критически определяется режимом эксплуатации и регулярностью обслуживания.