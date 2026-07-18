Легендарный V8 отправили в историю: новая Toyota Sequoia оказалась мощнее, сложнее и дороже, чем ожидали

Японский гигант отказался от легендарного V8: новая Toyota Sequoia превратилась из огромного внедорожника в технологичный гибрид с характером танка. В Россию модель попала по серому импорту, удивляя ценой и вызывая споры о ресурсе нового турбомотора.

Фото: Wikipedia by Blueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Sequoia

Смена караула: прощай, атмосферник

Новая Sequoia — это попытка скрестить бульдозера с калькулятором. Под капотом больше нет пятилитрового монстра, пожирающего бензин ведрами. Его место заняла гибридная установка i-Force Max. В основе — 3,5-литровый V6 с двойным наддувом. Вкупе с электромотором эта связка выдает 437 лошадей. Тяга в 790 Н*м заставляет тяжелый внедорожник прыгать с места, как ужаленный шмель.

Всю эту мощь переваривает 10-ступенчатый автомат. Забудьте о мягкости — это механизм, который щелкает передачи быстрее, чем вы моргаете. Платформа TNGA-F роднит модель с легендарными Land Cruiser 300 и Lexus LX. Инженеры сохранили честную лестничную раму, превратив машину в кость, обернутую в дорогой пластик и алюминий.

"Переход на турбированные V6 — это всегда риск для ресурса. Десятилетние атмосферники прощали плохое масло, а эти моторы требуют аптечной точности в обслуживании", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

География жадности: от Сыктывкара до Москвы

Рынок классифайдов сейчас напоминает восточный базар в черную пятницу. Самый дешевый входной билет в мир Sequoia обнаружился в Сыктывкаре. Дилеры обещают привезти базовую версию SR5 за 12,5 миллионов рублей.

Это "голый" автомобиль по меркам класса: ткань в салоне, 18-дюймовые диски и экран мультимедиа размером с планшет пятилетней давности. Зато есть комплекс безопасности Toyota Safety Sense, который будет бить вас по рукам за каждое нарушение ПДД.

В столице аппетиты продавцов растут быстрее курса валют. Здесь дикий дефицит диктует свои правила. За версию Limited просят уже до 15,5 миллионов рублей. За эти деньги вы получаете салон, в котором кожи больше, чем на обувной фабрике, и звук JBL, способный вытрясти душу из пассажиров третьего ряда.

Комплектация Ориентировочная цена (руб.) SR5 (Базовая) от 12 575 000 TRD Pro (Внедорожная) от 13 200 000 Limited 13 500 000 — 15 500 000

"Покупая такую машину под заказ, вы берете на себя все риски таможенной очистки. Ошибки в документах могут привести к доначислению утильсбора на миллионы рублей", — объяснила таможенный брокер Елена Смирнова.

Грязевые ванны за 15 миллионов

Если вам мало просто огромного внедорожника, есть TRD Pro. Это спецназовец во фраке. Усиленная подвеска Fox, блокировка заднего дифференциала и кованые диски BBS. Эта махина может лететь по грунтовке со скоростью испуганной лани, не замечая ям размером с чемодан.

Внутри водителя встречает 14-дюймовый "телевизор" и система кругового обзора. Она показывает дно автомобиля, чтобы вы не распороли картер о ближайший пень.

Однако за технологичность приходится платить сложностью ремонта. Японские инженеры создали агрегат, который невозможно починить в гараже синей изолентой. Любое ДТП превращает ремонт в поиски редких запчастей по всему миру. Многие выбирают подержанные кроссоверы попроще, лишь бы не связываться с капризной электроникой гибридной системы в условиях санкций.

"Электрика в новой Секвойе — это лабиринт. При любом сбое бортовая система блокирует запуск гибрида, и машина превращается в неподвижный памятник весом в три тонны", — отметил автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о Toyota Sequoia

Какой реальный расход топлива у гибрида?

Несмотря на наличие электромотора, не ждите экономии малолитражки. В городском цикле Sequoia потребляет около 12-14 литров, что для такого веса является отличным результатом.

Сложно ли найти запчасти на новую модель в России?

Расходники подходят от Land Cruiser 300, но уникальные кузовные детали и элементы гибридной установки придется везти из ОАЭ или США под заказ.

Есть ли официальная гарантия?

Нет, все автомобили ввозятся частными компаниями или через параллельный импорт, поэтому гарантийные обязательства несет только продавец-дилер.

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