Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупка авто стала лотереей: статистика по пробегу в 400 тысяч км обнажила крах многих брендов
Врачи больше не ждут визитов: в Перми внедрили систему, которая изменит контроль за здоровьем
Штраф за вождение с голым торсом: чем на самом деле рискуют водители в жару
Дышать станет невозможно: пожар в Шахтах Ростовской области заставил власти применить спецтехнику
Нефтяной выбор поставил ЕС в тупик: Венгрия просит США закрыть глаза на связи с Москвой
Дорогу просто смыло водой: жители Прикамья создали обходной путь, чтобы не остаться в изоляции
Деньги просто так не дадут: Ростовская область пересмотрела условия для новых бойцов до конца года
Пляжная мода сменила палитру: нежный морской оттенок вытеснил пестроту с подиумов
Сил хватило на всё: в Псковской области завершили работы, которые изменят быт трёх тысяч людей

Легендарный V8 отправили в историю: новая Toyota Sequoia оказалась мощнее, сложнее и дороже, чем ожидали

Авто

Японский гигант отказался от легендарного V8: новая Toyota Sequoia превратилась из огромного внедорожника в технологичный гибрид с характером танка. В Россию модель попала по серому импорту, удивляя ценой и вызывая споры о ресурсе нового турбомотора.

Toyota Sequoia
Фото: Wikipedia by Blueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Sequoia

Смена караула: прощай, атмосферник

Новая Sequoia — это попытка скрестить бульдозера с калькулятором. Под капотом больше нет пятилитрового монстра, пожирающего бензин ведрами. Его место заняла гибридная установка i-Force Max. В основе — 3,5-литровый V6 с двойным наддувом. Вкупе с электромотором эта связка выдает 437 лошадей. Тяга в 790 Н*м заставляет тяжелый внедорожник прыгать с места, как ужаленный шмель.

Всю эту мощь переваривает 10-ступенчатый автомат. Забудьте о мягкости — это механизм, который щелкает передачи быстрее, чем вы моргаете. Платформа TNGA-F роднит модель с легендарными Land Cruiser 300 и Lexus LX. Инженеры сохранили честную лестничную раму, превратив машину в кость, обернутую в дорогой пластик и алюминий.

"Переход на турбированные V6 — это всегда риск для ресурса. Десятилетние атмосферники прощали плохое масло, а эти моторы требуют аптечной точности в обслуживании", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

География жадности: от Сыктывкара до Москвы

Рынок классифайдов сейчас напоминает восточный базар в черную пятницу. Самый дешевый входной билет в мир Sequoia обнаружился в Сыктывкаре. Дилеры обещают привезти базовую версию SR5 за 12,5 миллионов рублей.

Это "голый" автомобиль по меркам класса: ткань в салоне, 18-дюймовые диски и экран мультимедиа размером с планшет пятилетней давности. Зато есть комплекс безопасности Toyota Safety Sense, который будет бить вас по рукам за каждое нарушение ПДД.

В столице аппетиты продавцов растут быстрее курса валют. Здесь дикий дефицит диктует свои правила. За версию Limited просят уже до 15,5 миллионов рублей. За эти деньги вы получаете салон, в котором кожи больше, чем на обувной фабрике, и звук JBL, способный вытрясти душу из пассажиров третьего ряда.

Комплектация Ориентировочная цена (руб.)
SR5 (Базовая) от 12 575 000
TRD Pro (Внедорожная) от 13 200 000
Limited 13 500 000 — 15 500 000

"Покупая такую машину под заказ, вы берете на себя все риски таможенной очистки. Ошибки в документах могут привести к доначислению утильсбора на миллионы рублей", — объяснила таможенный брокер Елена Смирнова.

Грязевые ванны за 15 миллионов

Если вам мало просто огромного внедорожника, есть TRD Pro. Это спецназовец во фраке. Усиленная подвеска Fox, блокировка заднего дифференциала и кованые диски BBS. Эта махина может лететь по грунтовке со скоростью испуганной лани, не замечая ям размером с чемодан.

Внутри водителя встречает 14-дюймовый "телевизор" и система кругового обзора. Она показывает дно автомобиля, чтобы вы не распороли картер о ближайший пень.

Однако за технологичность приходится платить сложностью ремонта. Японские инженеры создали агрегат, который невозможно починить в гараже синей изолентой. Любое ДТП превращает ремонт в поиски редких запчастей по всему миру. Многие выбирают подержанные кроссоверы попроще, лишь бы не связываться с капризной электроникой гибридной системы в условиях санкций.

"Электрика в новой Секвойе — это лабиринт. При любом сбое бортовая система блокирует запуск гибрида, и машина превращается в неподвижный памятник весом в три тонны", — отметил автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о Toyota Sequoia

Какой реальный расход топлива у гибрида?

Несмотря на наличие электромотора, не ждите экономии малолитражки. В городском цикле Sequoia потребляет около 12-14 литров, что для такого веса является отличным результатом.

Сложно ли найти запчасти на новую модель в России?

Расходники подходят от Land Cruiser 300, но уникальные кузовные детали и элементы гибридной установки придется везти из ОАЭ или США под заказ.

Есть ли официальная гарантия?

Нет, все автомобили ввозятся частными компаниями или через параллельный импорт, поэтому гарантийные обязательства несет только продавец-дилер.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Шоу-бизнес
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Масштаб стройки поражает: новый мост в Рязанской области изменит привычные маршруты водителей
Рязанская область
Масштаб стройки поражает: новый мост в Рязанской области изменит привычные маршруты водителей
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Последние материалы
Холодный душ оказался не тем, чем все его считали: что происходит с телом уже в первые секунды
Каждый дачник подвергает свой сад диверсии: это лучшие методы борьбы с тлей без использования химии
Десять лет без движения: в Китае вернули руке подвижность с помощью нейроинтерфейса
Ресницы станут крепче и длиннее: привычки, которые незаметно разрушают их каждый день
Запах пота исчезнет навсегда: копеечные средства, которые очищают одежду лучше дорогих порошков
Наглое вранье перекупов: какой момент заставляет покупателей платить за капитальный ремонт чужого мотора
Крошится как пряник: из-за этих ошибок жареная рыба разваливается прямо на сковороде
В 10 раз мощнее химии: эти копеечные растения отгоняют комаров на километр от вашего участка
Родинка или смертельная ловушка: вынуждает пациентов идти на экстренное обследование
Принцессы Древнего Египта оказались воинами: анализ костей изменил представление о жизни в Дахшуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.