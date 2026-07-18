Легендарный V8 отправили в историю: новая Toyota Sequoia оказалась мощнее, сложнее и дороже, чем ожидали

Японский гигант отказался от легендарного V8: новая Toyota Sequoia превратилась из огромного внедорожника в технологичный гибрид с характером танка. В Россию модель попала по серому импорту, удивляя ценой и вызывая споры о ресурсе нового турбомотора.
Новая Sequoia — это попытка скрестить бульдозера с калькулятором. Под капотом больше нет пятилитрового монстра, пожирающего бензин ведрами. Его место заняла гибридная установка i-Force Max. В основе — 3,5-литровый V6 с двойным наддувом. Вкупе с электромотором эта связка выдает 437 лошадей. Тяга в 790 Н*м заставляет тяжелый внедорожник прыгать с места, как ужаленный шмель.
Всю эту мощь переваривает 10-ступенчатый автомат. Забудьте о мягкости — это механизм, который щелкает передачи быстрее, чем вы моргаете. Платформа TNGA-F роднит модель с легендарными Land Cruiser 300 и Lexus LX. Инженеры сохранили честную лестничную раму, превратив машину в кость, обернутую в дорогой пластик и алюминий.
"Переход на турбированные V6 — это всегда риск для ресурса. Десятилетние атмосферники прощали плохое масло, а эти моторы требуют аптечной точности в обслуживании", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Рынок классифайдов сейчас напоминает восточный базар в черную пятницу. Самый дешевый входной билет в мир Sequoia обнаружился в Сыктывкаре. Дилеры обещают привезти базовую версию SR5 за 12,5 миллионов рублей.
Это "голый" автомобиль по меркам класса: ткань в салоне, 18-дюймовые диски и экран мультимедиа размером с планшет пятилетней давности. Зато есть комплекс безопасности Toyota Safety Sense, который будет бить вас по рукам за каждое нарушение ПДД.
В столице аппетиты продавцов растут быстрее курса валют. Здесь дикий дефицит диктует свои правила. За версию Limited просят уже до 15,5 миллионов рублей. За эти деньги вы получаете салон, в котором кожи больше, чем на обувной фабрике, и звук JBL, способный вытрясти душу из пассажиров третьего ряда.
|Комплектация
|Ориентировочная цена (руб.)
|SR5 (Базовая)
|от 12 575 000
|TRD Pro (Внедорожная)
|от 13 200 000
|Limited
|13 500 000 — 15 500 000
"Покупая такую машину под заказ, вы берете на себя все риски таможенной очистки. Ошибки в документах могут привести к доначислению утильсбора на миллионы рублей", — объяснила таможенный брокер Елена Смирнова.
Если вам мало просто огромного внедорожника, есть TRD Pro. Это спецназовец во фраке. Усиленная подвеска Fox, блокировка заднего дифференциала и кованые диски BBS. Эта махина может лететь по грунтовке со скоростью испуганной лани, не замечая ям размером с чемодан.
Внутри водителя встречает 14-дюймовый "телевизор" и система кругового обзора. Она показывает дно автомобиля, чтобы вы не распороли картер о ближайший пень.
Однако за технологичность приходится платить сложностью ремонта. Японские инженеры создали агрегат, который невозможно починить в гараже синей изолентой. Любое ДТП превращает ремонт в поиски редких запчастей по всему миру. Многие выбирают подержанные кроссоверы попроще, лишь бы не связываться с капризной электроникой гибридной системы в условиях санкций.
"Электрика в новой Секвойе — это лабиринт. При любом сбое бортовая система блокирует запуск гибрида, и машина превращается в неподвижный памятник весом в три тонны", — отметил автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Несмотря на наличие электромотора, не ждите экономии малолитражки. В городском цикле Sequoia потребляет около 12-14 литров, что для такого веса является отличным результатом.
Расходники подходят от Land Cruiser 300, но уникальные кузовные детали и элементы гибридной установки придется везти из ОАЭ или США под заказ.
Нет, все автомобили ввозятся частными компаниями или через параллельный импорт, поэтому гарантийные обязательства несет только продавец-дилер.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.