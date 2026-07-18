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Западные бренды в ловушке: санкции заблокировали путь к возвращению автогигантов в Россию

Авто

Легальное возвращение западных автопроизводителей на российский рынок в ближайшее время невозможно из-за действующих санкционных ограничений. Даже при наличии интереса к реваншу компании не могут начать официальные продажи, пока не будут сняты международные запреты.

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Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Перспективы возвращения брендов

По мнению главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина, в случае отмены санкций первыми могут вернуться производители из Южной Кореи, так как их российские офисы продолжают работать. Также поддержка сохраняется со стороны BMW.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что желание компаний вернуться на рынок напрямую зависит от объема доступной ниши. Для оправдания официального захода бренда потребуется спрос минимум на 10 тысяч автомобилей.

Ограничения для импорта и китайский фактор

Текущая ситуация заставляет даже китайских производителей избегать прямой работы в России, используя тактику мимикрии под другие бренды. При этом некоторые западные компании предпринимают активные меры по сдерживанию параллельного импорта. В частности, BMW в 2026 году распорядилась своему китайскому подразделению блокировать экспорт машин в Россию.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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