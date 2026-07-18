Западные бренды в ловушке: санкции заблокировали путь к возвращению автогигантов в Россию

Легальное возвращение западных автопроизводителей на российский рынок в ближайшее время невозможно из-за действующих санкционных ограничений. Даже при наличии интереса к реваншу компании не могут начать официальные продажи, пока не будут сняты международные запреты.

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Перспективы возвращения брендов

По мнению главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина, в случае отмены санкций первыми могут вернуться производители из Южной Кореи, так как их российские офисы продолжают работать. Также поддержка сохраняется со стороны BMW.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что желание компаний вернуться на рынок напрямую зависит от объема доступной ниши. Для оправдания официального захода бренда потребуется спрос минимум на 10 тысяч автомобилей.

Ограничения для импорта и китайский фактор

Текущая ситуация заставляет даже китайских производителей избегать прямой работы в России, используя тактику мимикрии под другие бренды. При этом некоторые западные компании предпринимают активные меры по сдерживанию параллельного импорта. В частности, BMW в 2026 году распорядилась своему китайскому подразделению блокировать экспорт машин в Россию.