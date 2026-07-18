Одни машины стареют, другие становятся только нужнее: рынок с пробегом снова показал своих любимцев

Вторичный авторынок России в июне 2026 года показал рост на 8,6 % по сравнению с прошлым годом. Покупатели приобрели 507,7 тыс. подержанных машин. В лидерах закрепились корейские бюджетные седаны, которые сместили с вершины прежних фаворитов из Тольятти на фоне общего старения национального автопарка.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla

Расстановка сил среди брендов

Отечественная LADA сохраняет позицию лидера по объему сделок. В июне владельцев сменили 114 тыс. вазовских машин. Это гигантский пласт рынка, который держится на доступности запчастей и простоте конструкции. Второе место уверенно удерживает Toyota с результатом 55,3 тыс. реализованных единиц. Японская техника традиционно воспринимается как надежное вложение средств даже при солидном возрасте.

"Высокий спрос на японские и корейские марки объясняется ликвидностью. Эти машины легко перепродать без серьезной потери в цене, если их техническое состояние подтверждено документально", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Корейский дуэт Kia и Hyundai закрепился на третьей и четвертой строчках. Продажи составили 29,3 тыс. и 27,7 тыс. штук соответственно. Замыкает пятерку немецкий Volkswagen. В условиях дефицита новых европейских автомобилей рынок подержанных машин становится единственным способом приобрести привычный комфорт за разумные деньги.

Модели, захватившие рынок

В модельном зачете произошла смена эпох. Корейский Kia Rio разошелся тиражом 10,6 тыс. штук, заняв первое место. Его основной конкурент Hyundai Solaris отстал всего на 600 проданных машин. Примечательно, что классический седан ВАЗ-2107 теперь лишь третий. Старая школа сдает позиции под натиском более современных и безопасных бюджетников с пробегом.

"Смена лидера — закономерный процесс. Покупатель начал ценить комфорт и наличие систем безопасности, таких как ABS и подушки, даже если речь идет о бюджетном сегменте вторичного рынка", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Четвертую и пятую позиции занимают Toyota Corolla и Ford Focus. Эти автомобили годами доказывали свою живучесть. Однако эксперты предупреждают, что при покупке таких бестселлеров необходимо тщательно проверять историю автомобиля через ЭПТС. Популярность модели часто провоцирует мошенников на махинации с одометрами и скрытие фактов участия в крупных ДТП.

Марка / Модель Продажи в июне (тыс. шт.) LADA (все модели) 114,0 Kia Rio 10,6 Hyundai Solaris 10,0 ВАЗ-2107 9,6 Toyota Corolla 9,4

Итоги первого полугодия

За первые шесть месяцев 2026 года россияне купили почти 2,9 млн легковых машин с пробегом. Рост составил 5,5 % относительно прошлого года. Основной спрос смещается в сторону иномарок возрастом 5–7 лет. Это ставит перед властями вопрос о необходимости обновления автопарка РФ через стимулирующие программы, так как средний возраст транспорта в стране продолжает расти. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

"Износ узлов и агрегатов на вторичном рынке достигает критических отметок. Часто скрытые дефекты обнаруживаются уже после сделки, поэтому техническая инспекция перед покупкой обязательна", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Перекос спроса в сторону проверенных брендов создал ситуацию, когда корейские седаны вытеснили легенду советского автопрома из списка самых востребованных семейных авто. В десятку лидеров также вошли LADA 4x4, Priora и Granta, что подтверждает высокую долю бюджетного сегмента. Покупатели все чаще выбирают рациональность вместо престижа, ориентируясь на затраты при последующем обслуживании.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто с пробегом

Почему LADA остается самой популярной маркой?

Это связано с низкой стоимостью владения и огромным предложением. Автомобили АвтоВАЗа составляют основу парка во многих регионах, что обеспечивает постоянный поток предложений на торговых площадках.

Чем опасна покупка лидера рейтинга Kia Rio?

Популярные модели часто использовались в такси или каршеринге. У таких машин может быть запредельный износ двигателя при внешне ухоженном кузове. Проверка пробега через альтернативные базы данных становится критически важной.

Будут ли цены на вторичном рынке расти дальше?

Динамика сбыта показывает, что дефицит новых бюджетных иномарок продолжает давить на цены подержанных машин. Вторичный рынок адаптируется к внешним условиям, сохраняя тенденцию к медленному поэтапному удорожанию ликвидных позиций.

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