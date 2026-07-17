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Треснуло лобовое стекло? Одно действие с обычным скотчем спасет от дорогостоящей замены

Авто

Главный способ защитить лобовое стекло от сколов и трещин — соблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспорта. Большинство повреждений вызывает гравий, который поднимается колесами другой машины; увеличение расстояния снижает вероятность прямого попадания камня в стекло.

Трещина на лобовом стекле автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Трещина на лобовом стекле автомобиля

Защитные аксессуары и покрытия

Многие водители устанавливают пластиковые дефлекторы ("мухобойки") на капот, однако их эффективность против крупных камней минимальна. Тяжелый предмет пробивает пластик насквозь, а скопление грязи под креплениями аксессуара может спровоцировать коррозию металла кузова.

Более надежным техническим решением является бронирование стекла специальной пленкой. Она распределяет энергию удара по поверхности и защищает от абразивного воздействия песка и пыли, которые делают стекло матовым. При правильном монтаже пленка не искажает работу камер и датчиков.

Выбор в пользу пленки часто зависит от стоимости самого стекла. Для бюджетных моделей цена бронирования может быть сопоставима с заменой детали, что делает процедуру экономически оправданной преимущественно для автомобилей премиум-класса.

Что делать при появлении скола

Если повреждение уже возникло, рекомендуется немедленно заклеить его обычным скотчем. Это предотвратит попадание грязи и влаги внутрь трещины, что критически важно для последующего качественного ремонта.

Существует метод реставрации полимером: специальный клей закачивается под давлением, чтобы восстановить прозрачность. Однако стоит учитывать, что температурные перепады и вибрации могут привести к повторному раскрытию трещины.

"Даже самая дорогая пленка — не вечная защита. Крупный булыжник все равно оставит след, просто трещина может не пойти дальше первого слоя. Это способ продлить жизнь детали, а не сделать ее неубиваемой", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Игнорировать трещины опасно: они ухудшают обзор и снижают общую жесткость кузова при ДТП. Если дефект находится вне зоны работы стеклоочистителей и не мешает обзору, замену можно отложить, но необходимо следить, чтобы повреждение не превратилось в сквозную трещину.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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