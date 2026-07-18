Педаль со свистом провалилась в пол: экстренная мера спасает водителей с отказавшими тормозами

Представь: ты летишь по трассе, впереди маячит чей-то багажник или бетонный блок, ты бьешь по тормозам, а педаль со свистом проваливается в пол. Сопротивления — ноль. Машина прет вперед, как взбесившийся носорог, которому забыли вколоть снотворное. Паника бьет в виски. Это худший кошмар любого водителя, но даже из этой преисподней есть выход, если не превращаться в паникующий овощ.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Педали

Анатомия провала: почему тормоза покидают чат

Твое "железо" не бессмертно. Тормозная система обычно дублируется, но и она может "выбросить белый флаг". Гниль и физика — вот два всадника апокалипсиса. Первая причина — разгерметизация. Старый резиновый шланг, покрывшийся "грыжами", или магистраль под днищем, которую годами жрали реагенты, сдаются. Жидкость под давлением вылетает на асфальт, и ты остаешься один на один с инерцией.

"Старая тормозная жидкость буквально гноит суппорты и цилиндры изнутри. Она впитывает воду, как губка, превращаясь в агрессивный рассол", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Второй сценарий — паровая пробка. Гигроскопичная "тормозуха" при затяжных спусках или агрессивной езде закипает. Образуется газ. Жидкость сжать нельзя, а газ — запросто. Ты давишь на педаль, сжимаешь пузырьки пара, а колодки даже не шелохнутся. Машина превращается в неуправляемый тостер на колесах. Чтобы не доводить до этого, следи за состоянием узлов и вовремя проводи обслуживание авто.

Алгоритм спасения: как не превратиться в обломки

Запомни кровью: не глуши мотор! Выключишь зажигание — получишь "каменный" руль без усилителя и окончательно потеряешь контроль. Твоя задача — заставить машину сопротивляться движению всеми доступными способами. Если педаль пустая, начинай бешено "качать" её. Пять-шесть резких ударов могут создать остаточное давление в уцелевшем контуре. Это может спасти жизнь.

Тип КПП Метод замедления Механика (МКПП) Последовательный сброс передач с перегазовкой. Автомат / Робот Ручной режим (+/-), принудительное понижение передач.

Торможение двигателем — классика. На механике втыкай пониженную, но не прыгай с пятой на вторую, иначе коробку порвет к чертям, а тебя выбросит в кювет. На современном "автомате" щелкай лепестками в минус. Электроника не даст убить мотор, но заставит его выть и эффективно "осаживать" кузов.

"Водители часто недооценивают торможение двигателем. Это эффективный инструмент, который работает даже при полном отказе гидравлики", — подчеркнул эксперт по БДД Андрей Киселёв.

Ручник и электроника: козыри в рукаве

Механический ручник — это не просто палка для дрифта на парковке. Зажми кнопку фиксатора и плавно тяни рычаг вверх. Резко дернешь — пустишь заднюю ось "юз", и тогда точно приехали. Нужно чувствовать натяжение троса, работая им как ювелирным инструментом. При этом помни, что старые китайские авто и изношенные иномарки могут иметь растянутые тросы.

С электронным ручником (EPB) всё интереснее. Многие думают, что нажатие кнопки на скорости заблокирует колеса намертво. Сказки. Если ты потянешь клавишу и будешь её удерживать, система поймет: "Дело дрянь". Блок ABS активирует насос и начнет мощно, но прерывисто тормозить всеми колесами. Это твой высокотехнологичный якорь.

"Электронный стояночный тормоз на современных машинах — это дублирующая аварийная система. Главное — держать кнопку, а не просто щелкать ей", — объяснил инженер Михаил Лазарев.

Если дистанция тает, а скорость всё еще запредельная — ищи препятствие. Чиркай бортом об отбойник, сворачивай в кусты или сугроб. Железо можно вытянуть, а вот жизнь — нет. Никаких "было решено", только жесткие маневры. Помни, что неубиваемая Нива или премиальный седан — всего лишь груда металла перед лицом физики.

Ответы на популярные вопросы о тормозах

Можно ли глушить двигатель при отказе тормозов?

Категорически нельзя. Это приведет к блокировке руля (на некоторых авто) и отключению вакуумного усилителя, что сделает машину неуправляемым снарядом.

Что делать, если педаль тормоза стала "ватной"?

Это признак закипания жидкости или попадания воздуха. Немедленно снижай скорость торможением двигателя и ищи место для безопасной остановки.

Поможет ли ABS при разрыве тормозного шланга?

ABS не создает давление, она им управляет. Если тормозная жидкость вытекла, ABS окажется бесполезной, так как колодкам нечем прижаться к дискам.

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