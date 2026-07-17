Слишком много места в салоне: китайская версия Ford Edge L перекроила рынок кроссоверов

На российских классифайдах появились предложения о продаже семиместного кроссовера Ford Edge L. Модель разработана совместным предприятием Changan Ford специально для Китая и отличается от американской версии Edge иными габаритами и техническими решениями. Цены на автомобиль начинаются от 4,5 млн рублей.

Фото: flickr by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford

Технические параметры и оснащение

По размерным характеристикам модель занимает нишу между Toyota Highlander и Ford Explorer: длина составляет 5 метров, ширина — 1,96 метра, высота — 1,77 метра, а колесная база приближается к 3 метрам.

Силовая установка представлена одним вариантом — 2,0-литровым турбированным двигателем EcoBoost мощностью 252 л. с. и крутящим моментом 378 Нм. Связка дополнена классическим 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

В топовых комплектациях (Titanium, Luxury, Extreme) автомобиль оснащен следующими опциями:

цифровая панель: объединение 12,3-дюймового приборного щитка и 27-дюймового 4K-экрана мультимедиа;

комфорт: трехзонный климат-контроль, вентиляция и подогрев передних сидений, аудиосистема Bang & Olufsen (12 динамиков);

помощь водителю: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, проекционный дисплей (HUD), камеры 360° и система автоматической парковки;

экстерьер: 20-дюймовые колеса, светодиодная оптика и панорамная крыша.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что использование классического автомата в паре с турбомотором EcoBoost традиционно обеспечивает предсказуемый ресурс при условии соблюдения регламентов по замене масла, однако при ввозе из Китая важно проверить соответствие спецификаций технических жидкостей российским условиям эксплуатации.

Рыночное позиционирование и цены

Стоимость Ford Edge L существенно зависит от региона и комплектации. В Омске базовое предложение в версии Titanium начинается с 4,5 млн рублей, в то время как исполнение Extreme оценивается в 5,35 млн рублей. Во Владивостоке и Благовещенске цены за топовые версии доходят до 6 млн рублей.

При сравнении с другими китайскими семиместными кроссоверами Ford Edge L в базовых вариантах оказывается доступнее: например, Changan CS95 2024 года оценивается от 4,63 млн рублей, а GAC GS8 — от 4,65 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что появление модели на вторичном рынке и досках объявлений свидетельствует о развитии параллельного импорта из КНР. Однако покупателю следует учитывать, что отсутствие официальной дилерской сети для данной модели в России перекладывает все гарантийные и сервисные риски на владельца.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев, автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто