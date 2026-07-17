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Рынок авто в шоке от новостей: пересмотр правил НИОКР изменит доступ к господдержке в России

Авто

Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, который меняет порядок начисления баллов за выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при подтверждении локализации автомобилей. Документ опубликован на портале regulation. gov.ru.

Автозавод
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автозавод

Механизм баллов напрямую влияет на статус локализации модели в России, что определяет право производителя на государственные субсидии и льготы. Новая система призвана создать стимулы для инвестиций в отечественные технологии и сделать оценку результатов НИОКР прозрачной.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что корректировка правил подсчета баллов за разработки обычно означает смещение приоритетов государства: ведомство может либо ужесточить требования к уровню сложности работ, либо, наоборот, упростить доступ к баллам за конкретные узлы, которые сейчас критически важны для рынка.

Другие инициативы Минпромторга

Параллельно с пересмотром правил локализации ведомство прорабатывает проекты по производству автоматических трансмиссий для легковых и легких коммерческих автомобилей. В качестве партнеров привлечены дружественные страны, однако детали соглашений не раскрываются до финального оформления документов.

Также Минпромторг обсуждает пересмотр условий господдержки электромобилей и гибридов. Речь идет о возможном сокращении субсидируемой скидки при покупке таких машин в кредит или лизинг, при этом для ряда моделей льготы могут остаться прежними.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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