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Деньги на ветер в автосалоне: параллельный импорт премиум-гибридов в РФ обернулся новыми рисками

Авто

Премиальный сегмент гибридов на российском рынке сейчас представлен преимущественно через параллельный импорт. Эта схема позволяет ввозить технологичные модели, которые официально не поставляются, но приводит к росту итоговой цены для покупателя.

дорога в Москве
Фото: Mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
дорога в Москве

Технические решения и характеристики

Современные гибриды в премиум-классе используют разные архитектуры: от классических систем с ДВС и вспомогательными электромоторами до последовательных гибридов с большим запасом хода на батарее.

Среди доступных моделей выделяются следующие варианты:

  • Porsche Panamera E-Hybrid: оснащена V8 объемом 4.0 литра и двумя электродвигателями (суммарная мощность 394 л. с.). Запас хода на электричестве составляет до 50 км, общий — около 600 км.
  • Mercedes-Benz S 580 e: сочетает V8 4.0 л и два электромотора, что дает 516 л. с. Общий запас хода достигает 500 км.
  • BMW i8: спорткар с турбомотором 1.5 л и электромотором общей мощностью 369 л. с. Электрический запас хода ограничен 30 км.
  • Maextro S800: китайский седан с двигателем 2.0 л и электромотором (258 л. с.). Модель выделяется автономностью на электротяге до 400 км.
  • Audi e-tron GT: полностью электрический автомобиль с двумя моторами мощностью 590 л. с. и запасом хода до 400 км.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что эксплуатация таких машин в России сопряжена с рисками по обслуживанию сложных силовых установок. Отсутствие официальной гарантии при параллельном импорте перекладывает ответственность за диагностику батарей и ПО на независимые сервисы.

Особенности владения импортными гибридами

Покупка премиального гибрида через серые схемы меняет структуру расходов. Помимо высокой стоимости приобретения, владелец сталкивается с вопросом адаптации программного обеспечения и поиска квалифицированных специалистов для ремонта гибридных систем.

"Высокий запас хода на электротяге, как в случае с Maextro S800, делает машину почти электромобилем, но в российских условиях критически важна проверка совместимости бортового зарядного устройства с местными сетями и стандартами ЭЗС", — отметил эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
  • эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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