Деньги на ветер в автосалоне: параллельный импорт премиум-гибридов в РФ обернулся новыми рисками

Премиальный сегмент гибридов на российском рынке сейчас представлен преимущественно через параллельный импорт. Эта схема позволяет ввозить технологичные модели, которые официально не поставляются, но приводит к росту итоговой цены для покупателя.
Современные гибриды в премиум-классе используют разные архитектуры: от классических систем с ДВС и вспомогательными электромоторами до последовательных гибридов с большим запасом хода на батарее.
Среди доступных моделей выделяются следующие варианты:
Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что эксплуатация таких машин в России сопряжена с рисками по обслуживанию сложных силовых установок. Отсутствие официальной гарантии при параллельном импорте перекладывает ответственность за диагностику батарей и ПО на независимые сервисы.
Покупка премиального гибрида через серые схемы меняет структуру расходов. Помимо высокой стоимости приобретения, владелец сталкивается с вопросом адаптации программного обеспечения и поиска квалифицированных специалистов для ремонта гибридных систем.
"Высокий запас хода на электротяге, как в случае с Maextro S800, делает машину почти электромобилем, но в российских условиях критически важна проверка совместимости бортового зарядного устройства с местными сетями и стандартами ЭЗС", — отметил эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.