Деньги на ветер в автосалоне: параллельный импорт премиум-гибридов в РФ обернулся новыми рисками

Премиальный сегмент гибридов на российском рынке сейчас представлен преимущественно через параллельный импорт. Эта схема позволяет ввозить технологичные модели, которые официально не поставляются, но приводит к росту итоговой цены для покупателя.

Фото: Mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ дорога в Москве

Технические решения и характеристики

Современные гибриды в премиум-классе используют разные архитектуры: от классических систем с ДВС и вспомогательными электромоторами до последовательных гибридов с большим запасом хода на батарее.

Среди доступных моделей выделяются следующие варианты:

Porsche Panamera E-Hybrid : оснащена V8 объемом 4.0 литра и двумя электродвигателями (суммарная мощность 394 л. с.). Запас хода на электричестве составляет до 50 км, общий — около 600 км.

: оснащена V8 объемом 4.0 литра и двумя электродвигателями (суммарная мощность 394 л. с.). Запас хода на электричестве составляет до 50 км, общий — около 600 км. Mercedes-Benz S 580 e : сочетает V8 4.0 л и два электромотора, что дает 516 л. с. Общий запас хода достигает 500 км.

: сочетает V8 4.0 л и два электромотора, что дает 516 л. с. Общий запас хода достигает 500 км. BMW i8 : спорткар с турбомотором 1.5 л и электромотором общей мощностью 369 л. с. Электрический запас хода ограничен 30 км.

: спорткар с турбомотором 1.5 л и электромотором общей мощностью 369 л. с. Электрический запас хода ограничен 30 км. Maextro S800 : китайский седан с двигателем 2.0 л и электромотором (258 л. с.). Модель выделяется автономностью на электротяге до 400 км.

: китайский седан с двигателем 2.0 л и электромотором (258 л. с.). Модель выделяется автономностью на электротяге до 400 км. Audi e-tron GT: полностью электрический автомобиль с двумя моторами мощностью 590 л. с. и запасом хода до 400 км.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что эксплуатация таких машин в России сопряжена с рисками по обслуживанию сложных силовых установок. Отсутствие официальной гарантии при параллельном импорте перекладывает ответственность за диагностику батарей и ПО на независимые сервисы.

Особенности владения импортными гибридами

Покупка премиального гибрида через серые схемы меняет структуру расходов. Помимо высокой стоимости приобретения, владелец сталкивается с вопросом адаптации программного обеспечения и поиска квалифицированных специалистов для ремонта гибридных систем.

"Высокий запас хода на электротяге, как в случае с Maextro S800, делает машину почти электромобилем, но в российских условиях критически важна проверка совместимости бортового зарядного устройства с местными сетями и стандартами ЭЗС", — отметил эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов.