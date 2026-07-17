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Рынок машин изменился до неузнаваемости: итоги голосования определили лидеров разных эпох

Авто

Пользователи, автомобильные журналисты и отраслевые эксперты определили самые значимые модели автомобилей за последние 30 лет. Результаты голосования, организованного сервисом "Авто.ру", разделены на пять временных периодов, что позволило выделить лидеров разных эпох российского рынка.

дорога
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
дорога

Рейтинг по десятилетиям: от Газели до Geely

В период с 1996 по 2002 год главной машиной признана "Газель", которая обеспечила развитие малого бизнеса. В тройку лидеров этого этапа также вошли Mercedes-Benz S-Class (W140) и Toyota Land Cruiser 100.

С 2003 по 2009 год приоритеты сместились в сторону доступных иномарок: первое место занял Ford Focus. Вторую и третью позиции с минимальным разрывом распределили между собой BMW X5 (E53) и Porsche Cayenne.

Отрезок 2010-2013 годов запомнился массовым распространением бюджетных седанов и кроссоверов. Лидерами стали Hyundai Solaris, Renault Duster и Volkswagen Polo Sedan.

В период с 2014 по 2021 год самой важной моделью названа Lada Vesta. В топ-3 также попали "Газель" второго поколения и Tesla Model S.

Последний период (2022-2026 год) характеризуется доминированием китайских марок. Самым значимым представителем этого этапа участники голосования сочли Geely Monjaro. Замыкают тройку Tank 300 и Lixiang L9.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что подобный срез показывает трансформацию спроса: от утилитарного коммерческого транспорта и статусных люксовых авто к массовому бюджетному сегменту, а затем к технологичным китайским брендам.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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