Рынок машин изменился до неузнаваемости: итоги голосования определили лидеров разных эпох

Пользователи, автомобильные журналисты и отраслевые эксперты определили самые значимые модели автомобилей за последние 30 лет. Результаты голосования, организованного сервисом "Авто.ру", разделены на пять временных периодов, что позволило выделить лидеров разных эпох российского рынка.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ дорога

Рейтинг по десятилетиям: от Газели до Geely

В период с 1996 по 2002 год главной машиной признана "Газель", которая обеспечила развитие малого бизнеса. В тройку лидеров этого этапа также вошли Mercedes-Benz S-Class (W140) и Toyota Land Cruiser 100.

С 2003 по 2009 год приоритеты сместились в сторону доступных иномарок: первое место занял Ford Focus. Вторую и третью позиции с минимальным разрывом распределили между собой BMW X5 (E53) и Porsche Cayenne.

Отрезок 2010-2013 годов запомнился массовым распространением бюджетных седанов и кроссоверов. Лидерами стали Hyundai Solaris, Renault Duster и Volkswagen Polo Sedan.

В период с 2014 по 2021 год самой важной моделью названа Lada Vesta. В топ-3 также попали "Газель" второго поколения и Tesla Model S.

Последний период (2022-2026 год) характеризуется доминированием китайских марок. Самым значимым представителем этого этапа участники голосования сочли Geely Monjaro. Замыкают тройку Tank 300 и Lixiang L9.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что подобный срез показывает трансформацию спроса: от утилитарного коммерческого транспорта и статусных люксовых авто к массовому бюджетному сегменту, а затем к технологичным китайским брендам.