Эпоха старой классики закончилась: корейские седаны вытеснили легенду с вершины в России

Корейские седаны Kia Rio и Hyundai Solaris впервые сместили Lada 2107 с первой строчки рейтинга самых популярных подержанных автомобилей в России. По данным агентства «Автостат», в июне 2026 года лидером рынка стал Kia Rio с объемом продаж 10,6 тыс. единиц, за ним следует Hyundai Solaris (10 тыс. штук).

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильное движение на ночных улицах

Смена лидеров и динамика спроса

Долгое время удерживавшая первенство Lada 2107 опустилась на третье место с результатом 9,6 тыс. машин. Модель демонстрирует самое резкое падение в первой пятерке: в годовом выражении спрос на «семерку» снизился на 11,9% по сравнению с июнем 2025 года. Замыкают топ-5 Toyota Corolla (9,4 тыс. единиц) и Ford Focus (8,7 тыс. штук).

Японские автомобили показывают уверенный рост. Toyota Corolla увеличила продажи на 22,3% к прошлому июню, а Toyota Camry прибавила 19,8%. Это указывает на переориентацию покупателей в сторону надежных иномарок сегмента седан.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что вытеснение отечественной классики корейскими бюджетными моделями отражает изменение структуры спроса: покупатели все чаще выбирают более современные автомобили, даже на вторичном рынке.

Общие показатели рынка

В июне 2026 года в РФ было продано 507,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Этот результат на 0,7% ниже майского показателя, но на 8,6% выше данных за июнь прошлого года.

В марочном зачете первую позицию сохраняет Lada (114 тыс. шт.), далее следуют Toyota (55,3 тыс.), Kia (29,3 тыс.), Hyundai (27,7 тыс.) и Volkswagen (23,6 тыс.).

Итоги первого полугодия 2026 года подтверждают общий рост сегмента: за шесть месяцев россияне приобрели 2 млн 885,5 тыс. подержанных машин, что на 5,5% больше показателей аналогичного периода 2025 года.