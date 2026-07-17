Старая эпоха закончилась в Тольятти: смена мотора в Lada Niva Legend предопределила новый финал

Lada Niva Legend с двигателем 1,7 литра больше не выпускается. С 20 июля на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти стартуют обновленные автомобили с продольным мотором объемом 1,8 литра.
Техническое изменение фундаментально: новый двигатель (блок и головка) заимствован у переднеприводных моделей марки. Ранее аналогичный агрегат с индексом ВАЗ-11184 был установлен на Lada Niva Travel. Все предыдущие силовые установки Legend (1,6, 1,7 и 1,8 л) базировались на архитектуре ВАЗ-2101, поэтому текущее обновление стало самой масштабной сменой мотора за всю историю модели.
Помимо двигателя, инженеры переработали более 350 деталей и узлов автомобиля. Дата запуска серийного производства совпадает с 60-летием АВТОВАЗа.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что переход на современный семейный мотор от переднеприводных моделей может повлиять на эксплуатационные характеристики и стоимость обслуживания автомобиля, так как меняется база запчастей и конструкция агрегата.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...