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Старая эпоха закончилась в Тольятти: смена мотора в Lada Niva Legend предопределила новый финал

Авто

Lada Niva Legend с двигателем 1,7 литра больше не выпускается. С 20 июля на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти стартуют обновленные автомобили с продольным мотором объемом 1,8 литра.

Lada Niva Legend
Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva Legend

Техническое изменение фундаментально: новый двигатель (блок и головка) заимствован у переднеприводных моделей марки. Ранее аналогичный агрегат с индексом ВАЗ-11184 был установлен на Lada Niva Travel. Все предыдущие силовые установки Legend (1,6, 1,7 и 1,8 л) базировались на архитектуре ВАЗ-2101, поэтому текущее обновление стало самой масштабной сменой мотора за всю историю модели.

Помимо двигателя, инженеры переработали более 350 деталей и узлов автомобиля. Дата запуска серийного производства совпадает с 60-летием АВТОВАЗа.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что переход на современный семейный мотор от переднеприводных моделей может повлиять на эксплуатационные характеристики и стоимость обслуживания автомобиля, так как меняется база запчастей и конструкция агрегата.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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