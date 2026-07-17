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Миллионы автомобилей оказались под угрозой утилизации: автопарк России рискует лишиться своей основы

Авто

Программа принудительной утилизации старых транспортных средств может привести к параличу автомобильной системы страны, считает руководитель общественной системы Обеспечение безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что инициатива по выводу из эксплуатации машин старше 20 лет игнорирует реальное финансовое положение граждан и структуру текущего автопарка.

ВАЗ 2107
Фото: Wikipedia by Gruzin 977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ 2107

Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" предложила запустить программу утилизации машин старше 20 лет. Об этом сообщил глава РОАД Алексей Подщеколдин.

Крохмаль уверен, что попытка очистить дороги от подержанных машин не заставит владельцев пересесть на новые модели. По его словам, более 90% частного и коммерческого транспорта в России сегодня попадает под категорию возрастных авто. На фоне снижения покупательной способности наблюдается неожиданная динамика сбыта на вторичном рынке, который стал основным способом приобретения средств передвижения для большинства населения.

"В 2024 году объем вторичного рынка составлял около 15–16 миллионов автомобилей. К 2025 году этот показатель перевалил за 40 миллионов, а в ближайшее время может достичь отметки в 55 миллионов сделок. Чем меньше покупают новых автомобилей, тем больше перепродают и ремонтируют старые", — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что современные иномарки, особенно представители китайского автопрома, обладают ограниченным ресурсом — около семи лет эксплуатации. В то же время классические немецкие, японские и российские модели десятилетиями сохраняют работоспособность. При этом пропасть между доходами и стоимостью машин делает приобретение новой техники недоступным для массового потребителя.

"Люди не станут покупать новые машины — у них нет на это средств, денег хватает только на ремонт. Тот, кто думает, что после утилизации двадцатилетнего автомобиля гражданин тут же бросится в салон, находится в плену иллюзий. Огромный массив транспорта, занятого перевозками, — еще советского уровня, и запретить его использование — значит остановить логистику", — отметил эксперт.

Ситуация усугубляется снижением интенсивности дорожного движения. По наблюдениям специалиста, даже в крупных городах транспортный поток в ночное время сократился до минимума. Дополнительным фактором охлаждения рынка стали сложности с топливом, из-за которых автовладельцы в ряде регионов начали ограничивать поездки. На фоне роста издержек доля налогов и сборов в итоговой цене автомобиля превращает личный транспорт в предмет роскоши, а не в необходимый инструмент обновления экономики.

В этих условиях даже государственные структуры начинают пересматривать свои подходы к формированию автопарков. Отраслевые аналитики подтверждают общий тренд: регистрации новых легковых машин показывают отрицательную динамику, что делает любые программы принудительного списания старой техники несвоевременными.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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