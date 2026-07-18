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Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь

Авто

Отечественный проект Evolute, который еще вчера казался бесконечным конвейером по перелицовке китайских гаджетов на колесах, внезапно притормозил. У дилеров начали пустеть шоурумы. Электрический кроссовер i-Joy и гибридный i-Space превратились в исчезающий вид. Покупатели, готовые вонзить вилку в розетку, натыкаются на пустые места в наличии.

Evolute i-Space
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Evolute i-Space

Голодный паек для фанатов электричества

Машины закончились не везде, но точечные провалы в поставках уже заставляют дилеров нервно потирать руки. Если раньше склады ломились от новеньких i-Joy, то теперь менеджеры предлагают "подождать". Это напоминает ситуацию с отсутствием скидок в конце года: выгоды нет, а теперь нет и самих машин в свободном доступе.

"Рынок сейчас крайне чувствителен к логистическим сбоям. Дефицит конкретных моделей Evolute — это первый звоночек того, что цепочки поставок из Китая под липецкую сборку начали буксовать", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Ситуация выглядит странно на фоне падения интереса к некоторым сегментам. Например, рынок пикапов замер, а вот на гибридный i-Space внезапно выстроилась очередь. Похоже, потребитель распробовал возможность не зависеть только от розетки, но производство не успело за аппетитом покупателей.

Ловушка предзаказов и осенние надежды

Менеджеры в салонах бодро обещают привезти машину к сентябрю. Предзаказ — это всегда авантюра. Вы подписываетесь на кота в мешке, цена которого к моменту приезда автовоза может взлететь из-за курса или новых утильсборов. Пока одни ждут "электрички", другие смотрят на машины, которые отказываются умирать, предпочитая старый добрый ДВС новым технологиям.

Модель Evolute Статус у дилеров
i-Joy (электро) Дефицит, ожидание до 2 месяцев
i-Space (гибрид) Ограниченные партии, предзаказ

"Техническая надежность новых брендов часто вызывает вопросы. Если машина встанет из-за глюка в ECU, запчасти на редкую модель придется ждать дольше, чем саму машину", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Пока Evolute пытается справиться с внутренним голодом, на дорогах свирепствуют инспекторы. Летний рейд ГАИ напоминает, что неважно, на чем вы едете — на электричестве или бензине, штраф за резину не по сезону прилетит одинаково быстро. Даже если Госдума обещает отмену некоторых штрафов, за техническое состояние будут спрашивать жестко.

Что ждет рынок "зеленых" машин

Дефицит Evolute может быть искусственным прогревом рынка или реальным затыком на заводе в Липецке. В любом случае, это бьет по карману. Логистика дорожает, а цены на грузовики взлетели, что тянет за собой стоимость доставки каждой легковушки до конечного клиента.

"При ввозе компонентов для сборки крайне важна чистота документов. Малейшая ошибка в декларации — и машкомплекты застрянут на таможне на недели", — пояснила таможенный брокер Елена Смирнова.

Возможно, скоро покупателям придется выбирать не цвет салона, а наличие хоть какого-то авто в реестре. Ведь новый цифровой реестр автопарка закрутит гайки не только перекупам, но и всем владельцам старой техники. На этом фоне дефицитный, но новый "электрик" кажется спасением, если только вы готовы ждать его до осени.

Ответы на популярные вопросы о дефиците авто

Почему возник дефицит именно на i-Joy и i-Space?

Эти модели — основные в линейке, на них приходится основной спрос. Проблемы с поставками комплектующих из КНР напрямую сказываются на темпах сборки под Липецком.

Стоит ли вносить предоплату за автомобиль в предзаказе?

Это риск. Дилер не может гарантировать сохранение цены к сентябрю, так как налоги и сборы в РФ меняются быстрее, чем едет i-Joy.

Появятся ли машины раньше сентября?

Шанс есть только в случае отказов других клиентов или если дилер перекупит квоту у соседнего региона.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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