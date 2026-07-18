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Мираж вечной надежности: покупка этих кроссоверов с пробегом оборачивается финансовой ловушкой

Авто

Покупка подержанного японского кроссовера сегодня напоминает приобретение антикварного комода по цене современной виллы. Люди добровольно несут миллионы за легенды о "неубиваемости", игнорируя реальность. Культ Toyota RAV4 и Honda CR-V превратился в финансовый пузырь, где за шильдик на капоте переплачивают дважды.

Железнодорожные пути и город
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные пути и город

Иллюзия надежности против прогресса

Японские кроссоверы пятилетнего возраста с пробегом за сотню тысяч километров — это памятники прошлому. Продавцы требуют за них более 3 млн рублей, а покупатели послушно соглашаются. Это не рациональный выбор, а религиозный акт. Вы платите за веру в то, что машина не сломается завтра, но при этом миритесь с тем, что она сломалась морально еще десять лет назад.

"Значительная часть цены — это вера в беспроблемное будущее. Покупатель платит за репутацию, которая у многих моделей давно живет отдельно от реальности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Рынок перегрет. Ликвидность этих машин — их проклятие. Она заставляет владельцев держать цены на уровне стратосферы. В итоге вы получаете "барабанную" комплектацию с дубовым пластиком, когда за те же деньги можно взять автомобиль с работающими электронными системами.

Технологическая диета за пять миллионов

Двухлитровый атмосферник и древний вариатор — вот ваш рацион за несколько миллионов. Внутри вас ждет экран с разрешением как у калькулятора и полное отсутствие помощников. Забудьте про удержание в полосе или адаптивный круиз. Это транспорт для тех, кто боится технологий больше, чем коррозии. Современные китайские машины на этом фоне выглядят как космические корабли рядом с телегой.

"Техническое состояние таких авто часто скрывает усталость металла и электроники. Мы видим рекордные цифры на одометрах, но ресурс не бесконечен", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Параметр Японец (5-6 лет)
Пробег Свыше 100 000 км
Оснащение Базовое, без ассистентов
Цена 3 — 4.5 млн рублей
Гарантия Отсутствует

Покупка такого авто — это попытка обмануть время. Но время нельзя обмануть, его можно только купить задорого. В данном случае вы покупаете старую эргономику и отсутствие комфорта, надеясь, что коробка передач переживет ваших внуков. Спойлер: скорее всего, нет.

"С точки зрения страхования и оценки ущерба, запчасти на старых японцев сейчас стоят баснословных денег из-за проблем с логистикой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о переоцененных авто

Почему люди продолжают покупать RAV4 по такой цене?

Это инерция мышления. Покупатель верит, что "японец" никогда не ломается и его можно будет продать через год за те же деньги. Это превращает машину в актив, а не в средство передвижения.

Правда ли, что старые японцы надежнее новых альтернатив?

Механически — возможно. Но возраст берет свое: резиновые уплотнители сохнут, проводка гниет, а металл поддается коррозии. Беспроблемная эксплуатация после 100 тысяч км — это лотерея.

Стоит ли рассматривать покупку кроссовера с пробегом в 2026 году?

Только если цена адекватна состоянию. Отдавать стоимость новой машины за пятилетний экземпляр — экономическое самоубийство.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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