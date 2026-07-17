Лишний литр доведет до проблем: несоблюдение этого правила приводит к проблемам при остановке авто

Ваш автомобиль — это не бездонная бездна для хлама и не передвижной зоопарк без клеток. ПДД смотрят на всё, что не прикручено к кузову болтами, как на потенциальную угрозу. Если вы решили забить багажник канистрами с горючим или посадить любимого лабрадора на переднее кресло — приготовьтесь к тесному общению с инспектором. Суть проста: любой объект в салоне обязан подчиняться законам физики и параграфам закона.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Самогон и бензин: лимиты в багажнике

Любителям возить с собой запасы "огненной воды" или топлива стоит поумерить пыл. Закон жестко ограничивает объемы. Хотите перевезти домашний дистиллят? Лимит — 10 литров самогона на человека. Всё, что выше — конфискация и протокол. С бензином ситуация еще жестче: при перевозке топлива решает то, во что оно налито. Старая пластиковая баклажка в багажнике — это билет в мир штрафов за нарушение норм пожарной безопасности.

"Инспекторы часто закрывают глаза на одну канистру, но если у вас в багажнике склад ГСМ без спецразрешений, машину могут задержать до выяснения обстоятельств перевозки опасных грузов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Животные на коленях: почему это "груз"

Для ГИБДД ваш кот, собака или игуана — не член семьи, а "груз". Если питомец прыгает по салону или, что хуже, сидит у водителя на коленях, он закрывает обзор и мешает крутить руль. Это прямое нарушение пункта 23.3 ПДД. Решение одно: либо переноска, либо специальная шлейка, которая вщелкивается в замок ремня безопасности. Любое резкое торможение превратит непристегнутого пса в 20-килограммовый снаряд, летящий в лобовое стекло.

Впрочем, даже если вы — образцовый водитель, летний рейд ГАИ может преподнести сюрприз. Неправильно закрепленный багаж или животное, мешающее обзору зеркал, — отличный повод выписать 500 рублей штрафа. Если же вы тащите в восьмерке холодильник, помните: старые ВАЗ-2108 проигрывают в безопасности современным авто, особенно при перегрузе.

"Животное в салоне юридически приравнено к вещам. Если оно ограничивает видимость или мешает управлению, водителя ждет предупреждение или штраф по статье 12.21 КоАП", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Габариты и обзор: когда штраф неизбежен

Перевозка стройматериалов на дачу превращается в квест. Глава 23 ПДД диктует: груз не должен закрывать фары, номера и "заваливать" машину на бок. Если предмет торчит из багажника более чем на метр или выступает на 40 сантиметров сбоку — извольте повесить знак "Крупногабаритный груз". Иначе любая встреча с патрулем закончится финансовыми потерями.

Тип нарушения Последствия Груз выступает более 1 м (без знака) Штраф 500 рублей (ст. 12.21 КоАП) Животное мешает обзору/управлению Штраф 500 рублей (п. 23.3 ПДД) Перевозка более 10 л самогона Конфискация и крупный штраф

"Техническое состояние автомобиля при перевозке грузов критично. Перекос кузова или перегруз оси на старых моделях может привести к поломке подвески прямо на трассе", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о перевозке грузов

Нужно ли покупать специальную клетку для собаки в машину?

Закон не требует именно клетку, но обязывает водителя зафиксировать животное так, чтобы оно не мешало управлению. Переноска на заднем сиденье или шлейка — лучшие варианты.

Можно ли перевозить бензин в пластиковых канистрах?

Официально — в таре, предназначенной для ГСМ. Обычный пластик накапливает статику, что может привести к взрыву. На заправках в такую тару лить запрещено.

Что делать, если доски торчат из багажника ровно на 80 см?

Если выступ меньше метра, вешать знак не обязательно, но груз все равно не должен закрывать задние фонари и госномер.

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