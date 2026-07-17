Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги превратились в реки: масштабное решение в Дрокино изменит жизнь жителей Красноярска
Москва обставила Шэньчжэнь: столица заняла новую нишу в глобальной гонке за мировое лидерство
Каши в тарелке больше не будет: эта запеканка из кабачка имеет ресторанную плотность
Терпение жителей наконец лопнуло: масштабное обновление дорог в Подмосковье изменило логистику
Россиянам раскрыли секрет пенсионных счетов: кому достанутся деньги после смерти владельца
Космос перестал быть пустым: находка в созвездии Кита перевернула представления о суперземлях
Почти обошли всех в Сибири: Алтайский край заставил внешнюю торговлю работать на новый лад
Триллионы уходят в долговую яму: бюджет России столкнулся с новой угрозой
Заправляться будут не все: Псковская область ввела систему контроля за каждым визитом

Сотни заправок по всей России выставили на продажу: финансовый коллапс вынудил владельцев уйти

Авто

На российском рынке коммерческой недвижимости зафиксирован всплеск предложений о продаже автозаправочных станций: за месяц на маркетплейсах и корпоративных порталах появилось более 150 лотов. Распродажа охватила как минимум десять регионов, включая Новосибирскую, Самарскую, Оренбургскую области, а также Брянскую, Курскую, Ивановскую, Тамбовскую, Рязанскую и Владимирскую области.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Стоимость и структура активов

Цены на отдельные АЗС варьируются от 1 млн до 150 млн рублей. Итоговая стоимость объекта определяется его оснащением, местоположением, сроком эксплуатации и наличием действующей франшизы. В Уфе зафиксировано предложение по продаже сети из 13 станций (бензин, дизель, СУГ) за 350 млн рублей.

Среди продавцов присутствуют и крупные нефтяные компании, избавляющиеся от непрофильных активов:

  • "Газпром" (через ООО "Газпром сеть АЗС") выставил объекты в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Стоимость лотов составляет от 940 тыс. до 13,4 млн рублей.
  • "Лукойл" разместил объявления о продаже заправок в Тверской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. Цены на официальном портале не указаны, однако на сторонних площадках АЗС под франшизой этой компании в Иваново оценивается в 51,5 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что массовый выход владельцев из бизнеса часто связан с изменением операционной рентабельности. Когда выручка перестает покрывать обслуживание долгов и содержание инфраструктуры, активы становятся обременительными.

Причины распродаж

Частные собственники в качестве основной причины избавления от бизнеса называют резкое ухудшение финансового положения и необходимость покрытия накопленных задолженностей. Большинство из них заявляют о намерении полностью прекратить деятельность в данном секторе.

Запросы в "Газпром" и "Лукойл" о причинах реализации их заправочных станций остаются без ответов.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Газ
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Ленинградская область
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Последние материалы
Ездить стало как по маслу: Амурская область изменила судьбу одной из самых тяжелых трасс
Город застрял в прошлом веке: визит в Чердынь выявил масштабные перемены в инфраструктуре
Считать Киркорова другом – тупость: почему Айза пожалела Ивлееву и назвала её наивной
Грязь больше не заблокирует путь: Сахалин обновил самый проблемный отрезок трассы до Охи
Такого масштаба не ждали: Псковский округ заставил застройщиков ускорить сдачу новых кварталов
Погода сошла с ума в выходные: разные климатические зоны заставят жителей Сахалина сменить гардероб
Свет гаснет по всему Крыму: атаки дронов вынудили энергетиков ввести жесткие лимиты
Деньги потекли рекой: Магаданская область пересмотрела финансовые планы на 2026 год
Поездки стали в разы быстрее: работы в Амурской области предопределили комфорт водителей
Леса Подмосковья превратились в порох: прогноз на ближайшие дни вынудил ведомства сменить режим
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.