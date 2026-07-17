Сотни заправок по всей России выставили на продажу: финансовый коллапс вынудил владельцев уйти

На российском рынке коммерческой недвижимости зафиксирован всплеск предложений о продаже автозаправочных станций: за месяц на маркетплейсах и корпоративных порталах появилось более 150 лотов. Распродажа охватила как минимум десять регионов, включая Новосибирскую, Самарскую, Оренбургскую области, а также Брянскую, Курскую, Ивановскую, Тамбовскую, Рязанскую и Владимирскую области.
Цены на отдельные АЗС варьируются от 1 млн до 150 млн рублей. Итоговая стоимость объекта определяется его оснащением, местоположением, сроком эксплуатации и наличием действующей франшизы. В Уфе зафиксировано предложение по продаже сети из 13 станций (бензин, дизель, СУГ) за 350 млн рублей.
Среди продавцов присутствуют и крупные нефтяные компании, избавляющиеся от непрофильных активов:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что массовый выход владельцев из бизнеса часто связан с изменением операционной рентабельности. Когда выручка перестает покрывать обслуживание долгов и содержание инфраструктуры, активы становятся обременительными.
Частные собственники в качестве основной причины избавления от бизнеса называют резкое ухудшение финансового положения и необходимость покрытия накопленных задолженностей. Большинство из них заявляют о намерении полностью прекратить деятельность в данном секторе.
Запросы в "Газпром" и "Лукойл" о причинах реализации их заправочных станций остаются без ответов.
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