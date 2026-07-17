Сотни заправок по всей России выставили на продажу: финансовый коллапс вынудил владельцев уйти

На российском рынке коммерческой недвижимости зафиксирован всплеск предложений о продаже автозаправочных станций: за месяц на маркетплейсах и корпоративных порталах появилось более 150 лотов. Распродажа охватила как минимум десять регионов, включая Новосибирскую, Самарскую, Оренбургскую области, а также Брянскую, Курскую, Ивановскую, Тамбовскую, Рязанскую и Владимирскую области.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Стоимость и структура активов

Цены на отдельные АЗС варьируются от 1 млн до 150 млн рублей. Итоговая стоимость объекта определяется его оснащением, местоположением, сроком эксплуатации и наличием действующей франшизы. В Уфе зафиксировано предложение по продаже сети из 13 станций (бензин, дизель, СУГ) за 350 млн рублей.

Среди продавцов присутствуют и крупные нефтяные компании, избавляющиеся от непрофильных активов:

"Газпром" (через ООО "Газпром сеть АЗС") выставил объекты в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Стоимость лотов составляет от 940 тыс. до 13,4 млн рублей.

(через ООО "Газпром сеть АЗС") выставил объекты в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Стоимость лотов составляет от 940 тыс. до 13,4 млн рублей. "Лукойл" разместил объявления о продаже заправок в Тверской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. Цены на официальном портале не указаны, однако на сторонних площадках АЗС под франшизой этой компании в Иваново оценивается в 51,5 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что массовый выход владельцев из бизнеса часто связан с изменением операционной рентабельности. Когда выручка перестает покрывать обслуживание долгов и содержание инфраструктуры, активы становятся обременительными.

Причины распродаж

Частные собственники в качестве основной причины избавления от бизнеса называют резкое ухудшение финансового положения и необходимость покрытия накопленных задолженностей. Большинство из них заявляют о намерении полностью прекратить деятельность в данном секторе.

Запросы в "Газпром" и "Лукойл" о причинах реализации их заправочных станций остаются без ответов.