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Слишком долго работали на импорте: российская разработка в разы продлила жизнь двигателя

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Специалисты Губкинского университета разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, которое увеличивает интервал между заменами смазочного материала в 5 раз и снижает расход метана на 7%. Результаты работы опубликованы в журнале "Территория Нефтегаз — Газовая Промышленность".

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

В основе состава лежит сочетание полиальфаолефинов (синтезированных углеводородов) и сложного эфира. Такая комбинация позволяет маслу сохранять текучесть при температуре до -48 °C, что делает его пригодным для работы в условиях Крайнего Севера. Использование эфиров помогло снизить уровень сульфатной золы — вещества, загрязняющего детали двигателя, — до 0,2%. Для сравнения, в импортных аналогах этот показатель достигает 0,5%.

Учёный-химик Илья Сафронов поясняет, что снижение содержания золы напрямую влияет на чистоту внутренних поверхностей двигателя. Чем меньше таких отложений, тем меньше нагара образуется в канавках поршней и на стенках цилиндров, что в итоге повышает КПД сгорания топлива.

Полевые испытания показали, что благодаря чистоте деталей и стабильности состава срок службы масла увеличился с 500 до 2500 моточасов. Кроме того, зафиксировано снижение расхода топливного метана на 7% на каждый киловатт-час выработанной электроэнергии.

По расчётам авторов, стоимость тонны отечественного продукта составит около 300 тысяч рублей, что сопоставимо с минимальной ценой импортных масел до 2022 года (около 4 тысяч долларов). Основная экономия достигается не за счёт цены за литр, а за счёт сокращения объёмов закупок и затрат на логистику и утилизацию отработанного материала в удалённых регионах.

Работа подтверждает эффективность предложенного состава в реальных условиях эксплуатации, однако авторы не приводят данных о долгосрочном влиянии масла на ресурс самого двигателя за пределами одного цикла замены. Для полной оценки эффективности потребуются наблюдения за износом деталей в течение нескольких лет.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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