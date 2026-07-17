Ждать обвала цен бесполезно: новая стратегия дилеров лишила покупателей надежды на выгоду

Крупных распродаж и глубокого демпинга цен на новые автомобили в период "черных пятниц" в этом году не будет. Рынок перешел к модели жесткого баланса между предложением и спросом, что исключает возможность покупки машины по цене ниже рыночной.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Покупка автомобиля

Механизм текущего состояния рынка основан на изменении стратегии импортеров и дилеров по управлению складскими запасами. Прошлый сезон характеризовался затовариванием салонов, которое вынуждало продавцов снижать цены до убыточных значений, чтобы освободить склады. В текущем периоде объем закупаемых и производимых автомобилей синхронизирован с реальным спросом.

Статистические данные подтверждают отсутствие избыточного предложения. За первое полугодие в систему поступило около 616 тысяч новых легковых автомобилей: чуть более 186 тысяч импортированных и порядка 430 тысяч собранных локально (включая продукцию Belgee для российского рынка). За этот же период на учет встало 608,6 тысяч машин. С учетом экспорта и спецрегистраций прирост товарных запасов практически равен нулю.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что при отсутствии излишков на складах у дилеров исчезает экономический стимул к агрессивному снижению цен. В ситуации, когда предложение почти совпадает со спросом, цены остаются стабильными, так как продавцам не нужно искусственно стимулировать сбыт для избавления от "зависшего" товара.

Для покупателей это означает, что стратегия ожидания резкого падения цен в конце года не сработает. В текущих условиях основным вопросом становится не поиск скидок, а способность рынка удержать текущую ценовую планку без дальнейшего роста.