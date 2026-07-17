Привычные лидеры продаж теряют хватку: вторичный рынок в России показал неожиданную динамику сбыта

В России за первое полугодие 2026 года купили около 3,2 млн подержанных автомобилей. Объем вторичного рынка вырос на 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Согласно данным главы ассоциации "Российских автомобильных дилеров" (РОАД) Алексея Подщеколдина, положительная динамика сохранялась почти весь период. Исключением стал январь, когда продажи упали на 5%. Пик активности пришелся на июнь: объем сделок составил 568 тыс. машин, что на 9% больше показателя июня 2025 года (523 тыс. авто).
Структура рынка по брендам остается стабильной. Наибольшим спросом пользуются автомобили Lada — реализовано 706,7 тыс. единиц. Замыкают пятерку лидеров Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.
Заметную динамику демонстрируют китайские производители. Марка Chery поднялась с 28-го на 20-е место в общем рейтинге. По словам Алексея Подщеколдина, это связано с длительным присутствием бренда в России, что позволило сформировать достаточный объем предложения на вторичном рынке.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост доли китайских марок на вторичке — это закономерный процесс накопления парка. Однако реальный переход бренда в топ-10 будет зависеть от того, насколько ликвидными окажутся первые массовые партии электромобилей и гибридов при перепродаже через несколько лет.
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