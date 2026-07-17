Привычные лидеры продаж теряют хватку: вторичный рынок в России показал неожиданную динамику сбыта

В России за первое полугодие 2026 года купили около 3,2 млн подержанных автомобилей. Объем вторичного рынка вырос на 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Авторынок

Согласно данным главы ассоциации "Российских автомобильных дилеров" (РОАД) Алексея Подщеколдина, положительная динамика сохранялась почти весь период. Исключением стал январь, когда продажи упали на 5%. Пик активности пришелся на июнь: объем сделок составил 568 тыс. машин, что на 9% больше показателя июня 2025 года (523 тыс. авто).

Лидеры и структура спроса

Структура рынка по брендам остается стабильной. Наибольшим спросом пользуются автомобили Lada — реализовано 706,7 тыс. единиц. Замыкают пятерку лидеров Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

Заметную динамику демонстрируют китайские производители. Марка Chery поднялась с 28-го на 20-е место в общем рейтинге. По словам Алексея Подщеколдина, это связано с длительным присутствием бренда в России, что позволило сформировать достаточный объем предложения на вторичном рынке.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост доли китайских марок на вторичке — это закономерный процесс накопления парка. Однако реальный переход бренда в топ-10 будет зависеть от того, насколько ликвидными окажутся первые массовые партии электромобилей и гибридов при перепродаже через несколько лет.