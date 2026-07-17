Двигатель пожирает смазку литрами: выбор одного из трех путей спасет автомобиль от свалки

При расходе масла свыше одного литра на 1000 км на пробегах за 300 тысяч км владелец сталкивается с выбором: восстанавливать старый агрегат, искать б/у запчасть или покупать новый блок. Оптимальный путь зависит от планируемого срока владения автомобилем и доступного бюджета.
Основной симптом — повышенный "аппетит" мотора — обычно указывает на износ поршневых колец или маслосъемных колпачков. В этой ситуации есть три технических сценария:
Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что выбор между этими вариантами должен основываться на ресурсе остального автомобиля. Если кузов и трансмиссия в отличном состоянии, установка нового шорт-блока оправдана для долгосрочной эксплуатации.
Экспертный комментарий: "Покупка контрактного двигателя — это всегда лотерея. Найти заведомо исправный агрегат с честным пробегом крайне сложно, поэтому риск получить "кота в мешке" остается высоким", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.
Владельцу рекомендуется начать с точной диагностики: замерить компрессию и проверить состояние системы вентиляции картерных газов, чтобы понять, действительно ли требуется замена или ремонт блока.
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