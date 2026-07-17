Машины никогда не заменят людей: технический тупик лишил беспилотные фуры шансов на триумф

Полная замена водителей грузовиков автономными системами в ближайшие годы маловероятна из-за сложности сопутствующих логистических процессов и технических ограничений техники. Несмотря на прогнозы Минтранса РФ по развитию сегмента, беспилотники пока способны выполнять лишь часть функций перевозки, но не весь цикл работы дальнобойщика.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Технологический разрыв: трасса против склада

Основная проблема внедрения автономных фур заключается в разнице между движением по магистрали и реальной эксплуатацией. Система может управлять машиной на ровной дороге, однако она не способна взять на себя задачи, требующие физического участия и принятия решений в нестандартных ситуациях.

К числу таких функций относятся:

маневрирование при заезде на погрузку и разгрузку;

контроль надежности крепления груза в кузове;

работа с сопроводительной документацией;

устранение мелких технических неполадок в пути.

Автомобильный инженер Артем Николаев поясняет, что высокая степень автоматизации движения не означает автономности всего процесса перевозки. Для полноценного цикла требуются манипуляционные способности и когнитивные навыки человека, которые сейчас недоступны серийным системам управления.

Климатические и технические риски

Особым барьером становится эксплуатация в зимний период. При критически низких температурах риск отказа электроники и гидравлики возрастает, а необходимость проведения экстренных работ (например, замены колеса) требует прямого вмешательства человека или выезда ремонтной бригады.

Экспертный комментарий: "Автоматика бессильна при возникновении физических поломок или сбоях в работе датчиков из-за обледенения, что делает присутствие водителя в кабине необходимым условием безопасности", — отметил автомобильный инженер Артем Николаев.

Согласно прогнозам Министерства транспорта РФ, к 2030 году на российских дорогах может появиться более четырех тысяч беспилотных грузовиков. Однако, учитывая текущие ограничения, эта техника, скорее всего, будет использоваться в режиме поддержки водителя или на строго определенном маршруте с подготовленной инфраструктурой, а не как полноценная замена человеку.