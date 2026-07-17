Машины никогда не заменят людей: технический тупик лишил беспилотные фуры шансов на триумф

Полная замена водителей грузовиков автономными системами в ближайшие годы маловероятна из-за сложности сопутствующих логистических процессов и технических ограничений техники. Несмотря на прогнозы Минтранса РФ по развитию сегмента, беспилотники пока способны выполнять лишь часть функций перевозки, но не весь цикл работы дальнобойщика.
Основная проблема внедрения автономных фур заключается в разнице между движением по магистрали и реальной эксплуатацией. Система может управлять машиной на ровной дороге, однако она не способна взять на себя задачи, требующие физического участия и принятия решений в нестандартных ситуациях.
К числу таких функций относятся:
Автомобильный инженер Артем Николаев поясняет, что высокая степень автоматизации движения не означает автономности всего процесса перевозки. Для полноценного цикла требуются манипуляционные способности и когнитивные навыки человека, которые сейчас недоступны серийным системам управления.
Особым барьером становится эксплуатация в зимний период. При критически низких температурах риск отказа электроники и гидравлики возрастает, а необходимость проведения экстренных работ (например, замены колеса) требует прямого вмешательства человека или выезда ремонтной бригады.
Экспертный комментарий: "Автоматика бессильна при возникновении физических поломок или сбоях в работе датчиков из-за обледенения, что делает присутствие водителя в кабине необходимым условием безопасности", — отметил автомобильный инженер Артем Николаев.
Согласно прогнозам Министерства транспорта РФ, к 2030 году на российских дорогах может появиться более четырех тысяч беспилотных грузовиков. Однако, учитывая текущие ограничения, эта техника, скорее всего, будет использоваться в режиме поддержки водителя или на строго определенном маршруте с подготовленной инфраструктурой, а не как полноценная замена человеку.
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