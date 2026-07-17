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Машины никогда не заменят людей: технический тупик лишил беспилотные фуры шансов на триумф

Авто

Полная замена водителей грузовиков автономными системами в ближайшие годы маловероятна из-за сложности сопутствующих логистических процессов и технических ограничений техники. Несмотря на прогнозы Минтранса РФ по развитию сегмента, беспилотники пока способны выполнять лишь часть функций перевозки, но не весь цикл работы дальнобойщика.

Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Технологический разрыв: трасса против склада

Основная проблема внедрения автономных фур заключается в разнице между движением по магистрали и реальной эксплуатацией. Система может управлять машиной на ровной дороге, однако она не способна взять на себя задачи, требующие физического участия и принятия решений в нестандартных ситуациях.

К числу таких функций относятся:

  • маневрирование при заезде на погрузку и разгрузку;
  • контроль надежности крепления груза в кузове;
  • работа с сопроводительной документацией;
  • устранение мелких технических неполадок в пути.

Автомобильный инженер Артем Николаев поясняет, что высокая степень автоматизации движения не означает автономности всего процесса перевозки. Для полноценного цикла требуются манипуляционные способности и когнитивные навыки человека, которые сейчас недоступны серийным системам управления.

Климатические и технические риски

Особым барьером становится эксплуатация в зимний период. При критически низких температурах риск отказа электроники и гидравлики возрастает, а необходимость проведения экстренных работ (например, замены колеса) требует прямого вмешательства человека или выезда ремонтной бригады.

Экспертный комментарий: "Автоматика бессильна при возникновении физических поломок или сбоях в работе датчиков из-за обледенения, что делает присутствие водителя в кабине необходимым условием безопасности", — отметил автомобильный инженер Артем Николаев.

Согласно прогнозам Министерства транспорта РФ, к 2030 году на российских дорогах может появиться более четырех тысяч беспилотных грузовиков. Однако, учитывая текущие ограничения, эта техника, скорее всего, будет использоваться в режиме поддержки водителя или на строго определенном маршруте с подготовленной инфраструктурой, а не как полноценная замена человеку.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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