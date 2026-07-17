Сначала минус или всё-таки плюс: несоблюдение порядка при демонтаже лишило машину питания

При замене или зарядке аккумулятора критически важно соблюдать последовательность снятия и установки клемм. Нарушение этого порядка может привести к короткому замыканию, выходу из строя электроники или повреждению проводки.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License Аккумулятор автомобиля

Как безопасно снять аккумулятор

Первым делом необходимо заглушить двигатель, выключить зажигание и все активные потребители энергии: фары, магнитолу, климат-контроль. Снимать клеммы нужно в строгом порядке: сначала "минус" (черный провод), затем "плюс" (красный провод).

Это обусловлено тем, что минусовой вывод АКБ соединен с кузовом автомобиля. Пока "минус" на месте, весь металл машины является частью электрической цепи. Если при откручивании плюсовой клеммы ключ случайно соскользнет и заденет любую металлическую деталь кузова, произойдет короткое замыкание. Это приведет к возникновению сильной искры, перегреву инструмента и возможному сгоранию предохранителей или блоков управления.

После снятия минусовой клеммы цепь разрывается, и риск замыкания при демонтаже плюса исчезает. Снятые контакты следует отвести в сторону, чтобы они не коснулись выводов АКБ, а минусовой вывод желательно закрыть изоляционным колпачком.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев напоминает, что отсутствие ошибок на приборной панели после подключения батареи не всегда означает полную исправность системы, так как некоторые сбои проявляются только в динамике или при определенной нагрузке.

Установка и проверка

Порядок установки аккумулятора обратный: сначала подключается "плюс", затем "минус". Однако перед подключением проводов необходимо выполнить следующие действия:

Установить АКБ на площадку и надежно затянуть фиксирующий крепеж. Батарея не должна смещаться при нажатии рукой. Свободный ход аккумулятора при движении по неровной дороге приводит к износу клемм и риску повреждения корпуса.

Очистить клеммы от окислов и налета, проверить целостность изоляции проводов.

Плотно затянуть контакты так, чтобы они не проворачивались.

После подачи питания будьте готовы к сбросу настроек: могут обнулиться данные бортового компьютера, сбиться время на часах или настройки аудиосистемы. В некоторых моделях на панели приборов могут временно появиться предупреждающие индикаторы, которые исчезнут после нескольких километров пробега.